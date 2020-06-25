Brawn: "F1'deki aero kısıtlaması 'nazik bir düzeltme' gibi"

2021 için getirilen aerodinamik test kısıtlamaları sayesinde, takımların rüzgar tüneli ve CFD kullanımları, bir önceki senenin markalar şampiyonası klasmanına göre belirlenecek.

Gelecek seneden itibaren beşinci olan takım tanınan vaktin %100'ünü, dünya şampiyonu takım %90'ını, 10. sıradaki takım ise %112.5'ini kullanabilecek.

2022'de ise bu aralık artacak ve şampiyon takım, tanınan vaktin %70'ini kullanabilirken 10. sıradaki takım %115'ini kullanabilecek.

Brawn, sistemin hafif bir engele sahip olduğunu, ancak yarışları başarı cezası veya ters grid sıralaması kadar büyük bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Brawn şunları söyledi: "Sistemden gayet memnunum, çünkü bence nazik bir düzeltme yaptık. Hâlâ meritokrasi devam edecek, gene de piste çıkıp yarışı kazanmanız gerekiyor."

"Sürücünün pistte olduğu anda onu etkileyecek bir engel koymuyoruz - bu bir başarı cezası değil. Bu daha çok NFL'deki seçim sistemi gibi, en az başarılı takımın ilk sıra seçimi konusunda daha büyük şansa sahip olması, ancak buna rağmen işlerini yapmaları gibi.

"Bence bu kural, küçük takımlar için bir fırsat ve onları teşvik edecek bir şey. Eğer gerçekten Williams'a yatırım yapan birinin durumunu düşünürseniz, Williams şu anda gelecekte gridin en sonundan kurtulma fırsatına sahip olduğunu söyleyebilir."

"Bu gayet güzel bir neden. Bence bu kural, gridin rekabetçiliğini, gridin doğasıyla oynamadan düzeltebilecek."

Brawn, bu fikrin kabul edilmesinden önce birkaç konuda tepki çektiğini kabul etti.

"Mercedes'ten birinin bu konuda bana şikayetçi olması gayet zevkli bir şeydi, ve ben de 'Siz her zaman kendinizin kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Sadece bir düşünün, ikinci veya üçüncü sıradasınız, sizin de biraz destek almanız hoşunuza gitmez mi?' dedim."

"Ve daha sonra anladı ki eğer onlar bu kadar çok kazanmasaydı, bu kural onlara gerçekten de çok yardımcı olurdu."