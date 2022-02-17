Brawn: "F1 takımlarının yeni kurallarla 'sihirli bir çözüm bulması' olası değil"

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Yeni kurallar açıklandığından beri, 2009'da Brawn GP'nin yaptığına benzer bir çözüm bularak, diğerlerinin önüne geçebilecek bir takım olacağından endişe duyuluyordu.

Ross Brawn'ın takımı o yıl, tartışmalı bir çift katmanlı difüzör sistemi bulmuştu ve sezonun başlangıç kısmında büyük bir avantaj elde ettiler.

Brawn, 2022'de böyle bir senaryonun tekrar ortaya çıkmayacağını garanti edemese de, bunun gerçekleşme olasılığını 2009'dakinden çok daha düşük gördüğünü söylüyor.

Brawn, "Sihirli bir çözüm olup olmayacağını bilemezsiniz. Sihirli bir çözümün var olduğunu bilseydik, buna izin vermezdik."

"Birinin, tahmin etmediğimiz bir şey bulabileceğinin garantisi yok. Fakat biri bir şey bulursa, bunu Barselona'da [testlerde] görmeyeceksiniz. Muhtemelen bulan kişi, bununla F1'i şaşırtmak isteyecek."

"Fakat bana göre durumun böyle olmayacak. Kuralların oldukça sağlam olduğunu düşünüyorum. Fakat asla kesin konuşamazsınız." dedi.

Brawn, teknolojik çözümleri yasaklamak için takımlar arasında oybirliği gerektirmeyen yeni bir FIA yönetişim sistemi olduğunu ve bunun da kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

Kısacası bir takım, FIA'ya gidip, buldukları olası bir yeniliğin yasallığını netleştirmezlerse, sonrasında FIA da bunu yasaklamayı seçerse, o zaman bu projeye harcadıkları tüm Ar-Ge masrafları çöpe gitmiş olacak. Bu da bütçe sınırı varken takımların istediği bir şey değil.

Ross Brawn, Team Principal, Brawn GP Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Brawn, "Yönetim organının değişmesinin bir diğer nedeni de bu. Yönetim sadece kuralları kısa sürede değiştirebilmek için değişmedi, yönetim değişti çünkü takımların kuralların hızla değiştirilebileceğini bilmesini istedik."

"Dolayısıyla bir takımın belirli fikirler veya konseptler düşündüğü zaman, bunları araca koymadan önce emin olmak isteme olası şimdi daha yüksek."

"Diğer takımların, FIA'nın ve Formula 1'in yanlış bir şey yaptığınızı düşündükleri zaman sizi durdurabileceğini ve potansiyel olarak bir sorun olabileceğini biliyorsanız, biraz daha dikkatli hareket edersiniz. Dolayısıyla mevcut karar verme süreci için bir tür ekstra koruma katmanı sunuyor.”

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, kendisinin ve mühendislerinin takımlarla yakın bir şekilde çalıştığını ve yeni araçlar ilk yarış hafta sonuna gitmeden önce olası tartışmaları ele aldıklarını vurguladı.

Tombazis, "Açıkçası bazı araçlar tanıtıldı. İlk yarışta kötü sürprizlerle karşılaşmamak ve araçların yasallığını kontrol etmek için takımlarla bireysel seanslar düzenliyoruz."

"Bu da bir süreç şeklinde işliyor. Şimdiye kadar birkaç sürpriz gördük, bazı araçların beklediğimizden biraz daha farklı olduğu ve mühendislerin özel bir çözüm üretmek için hünerlerini sergiledikleri noktalar vardı."

"Yani başlangıçta, beklediğinizden çok daha fazla farklılaşma göreceğimizi düşünüyorum."

"Şimdiye kadar büyük bir alarm hali olduğunu söyleyemem."

"Bunlar, kuralların hâlâ tamamen adil bir şekilde yorumlandığına inandığımız nispeten hafif şeylerdi. Çift katmanlı difüzöre eşdeğer bir şey ya da buna benzer bir şey görmedik."

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

"Her takımla bireysel olarak yaptığımız kontrollerde, kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa her yerinde incelemelerde bulunuyoruz."

"Bu süreçten geçmek, tüm yönetmelikleri gözden geçirip, her şeyi kontrol etmek epeyce vakit alıyor, oturup birer birer ilerlemek, hepsinin her şeye uyduklarından emin olmak beş ya da altı saat ya da benzeri bir süre alıyor."

"Yani araçların tek bir alanına odaklanmıyoruz, aslında her yönünün doğru şekilde yapıldığından emin olmak için her alanı kontrol ediyoruz."