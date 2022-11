Brawn: "F1, sprint formatını değiştirirken 'temkinli' olmalı"

Cumartesi günü Interlagos'ta düzenlenen sprint yarışı, George Russell'ın Max Verstappen'i geçerek kazanmasıyla birlikte, formatın 2021'de tanıtılmasından bu yana şüphesiz en heyecan verici yarışlardan biriydi.

Mekanlar henüz teyit edilmemiş olsa da, 2023'te altı sprint yapılması için şimdiden anlaşmaya varıldı.

Diğer taraftan, sprint yarışının pazar günkü yarışın gridini etkilemeden bağımsız bir yarış olarak düzenlenmesi yönündeki değişiklik planları da hâlâ masada.

Gelecek cuma günü gerçekleşecek F1 Komisyonu toplantısında, potansiyel olarak ikinci antrenmanı daha yararlı hale getirmek için kapalı park kurallarında yapılacak değişiklikler tartışılacak.

Ancak Brawn, orijinal formattan çok uzaklaşma taraftarı değil.

Motorsport.com tarafından sprint hakkında soru sorulduğunda Brawn, "Sprint çok keyifliydi."

"Bunda pistin de etkisi olduğunu düşünüyorum, bu durum; gelecek yıl sprint için doğru pistleri seçme konusundaki hassasiyeti gösteriyor."

"Gelecek yıl için formatta dikkate alınması gereken herhangi bir gelişme olup olmadığına bakıyoruz. Ama şimdiden harika bir temelimiz var."

"Bu yüzden bir şeyleri değiştirirken çok dikkatli olmalıyız, kesinlikle çok farklı bir formata geçmemiz gerektiğini düşünmüyorum."

"Harika bir yarıştı ve çok eğlenceliydi. Sıralamalar da özeldi ama sprint kadar değildi, gerçekten çok keyif aldım." dedi.

Hangi format değişikliklerinin değerlendirildiği sorulduğunda Brawn, "Şu anda, üzerinde spekülasyon yaratmak istediğim bir konu değil çünkü bunu sadece FIA ve takımlarla konuşmanın adil olduğunu düşünüyorum. Bir yıl kadar önce bazı sunumlar yapmıştık, çok fazla bir şeyin değişmesini beklemiyoruz."

"Altı yarış için anlaşmaya vardık ve pistlerin belirlenmesini istedik. Sanırım mekanlar seçildiğinde nasıl bir formata geçebileceğimiz hakkında biraz daha bilgi sahibi olabiliriz. Ama dediğim gibi, mevcut format çok iyi çalışıyor; o yüzden bunu değiştirme konusunda temkinli olmalıyız." dedi.

Brawn, kapalı park kurallarında potansiyel olarak takımların sprintten sonra ayarlamalar yapmak ve böylece ikinci antrenman seansını daha yararlı hale getirmelerine olanak tanıyacak değişikliklerin ana konular arasında olduğunu kabul etti.

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the remainder of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images