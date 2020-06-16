Brawn: "F1 seyircilerin dönüşü konusunda acele etmeyecek"

F1, 5 Temmuz itibariyle Avusturya'da yeniden başlayacak. Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışları taraftarlar olmadan, kapalı kapılar arkasında geçecek.

Brawn, sezonun ilerleyen dönemlerinde taraftarların yarışlara gelebileceği konusunda iyimser olduklarını ancak şimdiden aceleci kararlar alarak sonrasında değiştirmek zorunda kalmak istemediklerini söyledi.

FIA'ya konuşan Brawn, "Bu konuda acele etmeyeceğiz. Avrupa takviminin ilerleyen yarışlarında seyircilerin olması konusunda iyimseriz ancak şimdilik bu konuda plan yapmamak daha iyi."

"Deniz aşırı yarışlarda gerçek manada seyircilerin gelmesini ummaya başlayabiliriz ancak bu da kesinlikle garanti değil."

"Yarışları güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapmak önemli. Tüm dünyayı dolanacağız. Bu yüzden bir ülkenin diğer ülkelere gitmemizi engellemesini istemiyoruz. Bu konuda yavaş yavaş ilerleyeceğiz."

"Taraftarlar bizim için kritik. Onları yarış atmosferinde görmek istiyoruz. Ancak adım adım ilerleyeceğiz."

"Sürekli olarak kararlar alıp ardından sorun çıktığında geri adım atmak istemiyoruz." dedi.

Avrupa bölümünü açıklayan F1, hâlâ 15 ila 18 arasında yarış yapmayı umuyor. Sezonun kalan kısmının gelecek haftalarda açıklanması bekleniyor.

Brawn, "Tüm dünyada durum farklı. Sezonun başında kapalı kapılar ardında yarış yapmayı kabul etmemiz bize daha fazla fırsat tanıdı."

"Bu ideal değil, hiçbir spor için ideal değil çünkü taraftarlar sporların kritik bir parçasıdır. Ancak yarışlara devam etmek, yarışları yayınlamaya ve taraftarları etkileşime sokmaya devam etmek için, hiçbir şey yapmamaktansa bu şekilde ilerlemenin daha iyi olacağını düşündük."

"Seyircisiz yapılan yarışlara olan yaklaşımımız Avrupa'da yapılacak olan sezon için çok önemliydi. Tabii ki de sezon ilerledikçe ayarlamalar yapabiliriz ve pandemi ile ilgili nerede olduğumuzu anlayabiliriz."

"Sezonumuzun ilk yarısı Avrupa merkezli. İkinci yarısı için ise hâlâ ikilemlerimiz devam ediyor. Bence eminiz ki Bahreyn ve Abu Dhabi'de sezonu tamamlayacağız, ancak bu sürece kadar olan boşlukları tamamlamaya çalışıyoruz."