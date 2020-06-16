Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Brawn: "F1 seyircilerin dönüşü konusunda acele etmeyecek"

paylaşım
yorumlar
Brawn: "F1 seyircilerin dönüşü konusunda acele etmeyecek"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Haz 2020 17:45

Ross Brawn, 2020 Formula 1 sezonunun sonuna doğru yarışlarda taraftarların olmasını umduklarını ancak bu konuda aceleci kararlar almayacaklarını söyledi.

F1, 5 Temmuz itibariyle Avusturya'da yeniden başlayacak. Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışları taraftarlar olmadan, kapalı kapılar arkasında geçecek.

Brawn, sezonun ilerleyen dönemlerinde taraftarların yarışlara gelebileceği konusunda iyimser olduklarını ancak şimdiden aceleci kararlar alarak sonrasında değiştirmek zorunda kalmak istemediklerini söyledi.

FIA'ya konuşan Brawn, "Bu konuda acele etmeyeceğiz. Avrupa takviminin ilerleyen yarışlarında seyircilerin olması konusunda iyimseriz ancak şimdilik bu konuda plan yapmamak daha iyi."

"Deniz aşırı yarışlarda gerçek manada seyircilerin gelmesini ummaya başlayabiliriz ancak bu da kesinlikle garanti değil."

"Yarışları güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapmak önemli. Tüm dünyayı dolanacağız. Bu yüzden bir ülkenin diğer ülkelere gitmemizi engellemesini istemiyoruz. Bu konuda yavaş yavaş ilerleyeceğiz."

"Taraftarlar bizim için kritik. Onları yarış atmosferinde görmek istiyoruz. Ancak adım adım ilerleyeceğiz."

"Sürekli olarak kararlar alıp ardından sorun çıktığında geri adım atmak istemiyoruz." dedi.

Avrupa bölümünü açıklayan F1, hâlâ 15 ila 18 arasında yarış yapmayı umuyor. Sezonun kalan kısmının gelecek haftalarda açıklanması bekleniyor.

Brawn, "Tüm dünyada durum farklı. Sezonun başında kapalı kapılar ardında yarış yapmayı kabul etmemiz bize daha fazla fırsat tanıdı."

"Bu ideal değil, hiçbir spor için ideal değil çünkü taraftarlar sporların kritik bir parçasıdır. Ancak yarışlara devam etmek, yarışları yayınlamaya ve taraftarları etkileşime sokmaya devam etmek için, hiçbir şey yapmamaktansa bu şekilde ilerlemenin daha iyi olacağını düşündük."

"Seyircisiz yapılan yarışlara olan yaklaşımımız Avrupa'da yapılacak olan sezon için çok önemliydi. Tabii ki de sezon ilerledikçe ayarlamalar yapabiliriz ve pandemi ile ilgili nerede olduğumuzu anlayabiliriz."

"Sezonumuzun ilk yarısı Avrupa merkezli. İkinci yarısı için ise hâlâ ikilemlerimiz devam ediyor. Bence eminiz ki Bahreyn ve Abu Dhabi'de sezonu tamamlayacağız, ancak bu sürece kadar olan boşlukları tamamlamaya çalışıyoruz."

Sonraki haber
F1, pit ekipmanlarının gelişimini donduruyor

Önceki haber

F1, pit ekipmanlarının gelişimini donduruyor

Sonraki haber

Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı

Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari Avusturya için motor ve vites kutusu güncellemesi hazırlıyor

2
Formula 1

Marko, Renault'nun Red Bull Ring'deki testinden rahatsız

3
Formula 1

F1, pit ekipmanlarının gelişimini donduruyor

1s
4
Formula 1

Brawn: "Jeton sistemi biraz esneklik sağlayacak"

3s
5
Formula 1

Ricciardo: "Spielberg'e dönmek harika"

2s

Son Videolar

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

Son Haberler

Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı
F1

Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı

Brawn: "F1 seyircilerin dönüşü konusunda acele etmeyecek"
F1

Brawn: "F1 seyircilerin dönüşü konusunda acele etmeyecek"

F1, pit ekipmanlarının gelişimini donduruyor
F1

F1, pit ekipmanlarının gelişimini donduruyor

Ricciardo: "Spielberg'e dönmek harika"
F1

Ricciardo: "Spielberg'e dönmek harika"

Brawn: "Jeton sistemi biraz esneklik sağlayacak"
F1

Brawn: "Jeton sistemi biraz esneklik sağlayacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.