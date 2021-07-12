Brawn, F1 pilotlarının sprint yarışlarında “ellerinden geleni yapacağından” emin

Bu haftaki Britanya Grand Prix’sinde F1’de ilk kez sprint yarışı formatı uygulanacak. 100 km’lik yarış cumartesi günü gerçekleşecek ve pazar günkü asıl yarışın grid sıralamasını belirleyecek.

Sprint yarışının nasıl bir gösteri sunacağı konusunda büyük bir belirsizlik var ve geçtiğimiz günlerde Hamilton, yeni formatla ilgili büyük beklentileri olmadığını söylemişti. 7 kez dünya şampiyonunun tahminine göre Silverstone’un pist düzeni, mevcut araçların karakteristiklerine çok uymadığı için fazla geçiş yapılamayacak.

F1 motor sporları şefi Brawn ise buna katılmıyor ve Azerbaycan Grand Prix’sinde kırmızı bayrakların ardından başlatılan heyecanlı 1 turluk yarışın pilotların sprint yarışında nasıl bir performans sergileyeceğine işaret ettiğini düşünüyor.

Brawn, “Bence Bakü’deki yarışın son bölümündeki sprint çok heyecanlı geçti.”

“Bu haftaki sprint yarışının bu kadar agresif olacağını düşünmüyorum çünkü 100 km sürecek. Bu yüzden, biraz daha süreleri olacak.”

“Fakat bence yarış pilotları, markette bir market aracıyla bile birbirleriyle yarışırlar. Bu onların doğasında var, herkesi yenmek istiyorlar ve onlar için başkası tarafından yenilmek kadar kötü bir şey olamaz.”

“Sprintin sadece asıl yarışın öncüsü olduğunu söyleseniz bile bence birbirlerini yenebilmek için her şeylerini ortaya koyacaklar ve bu kimin daha hızlı, kimin daha güçlü olduğunu gösterecek.” yorumlarını yaptı.

F1, takımlar ve FIA sprint yarışları kurallarını hazırlamak için birlikte çalıştılar. Bu kurallara göre pilotlar en iyi sonucu alabilmek için en yumuşak lastikleri kullanmayı tercih edebilecekler.

Brawn, “Tüm yarış boyunca tam gaz gitmelerini teşvik etmeye çalıştık. Lastik seçimleri gibi konularda kendilerini sınırlamalarını istemedik. Lastik tercihinizin yarışta dezavantaj yaratmayacağı bir durum oluşturmaya çalıştık.”

“Bence hiçbirimiz sürücülerin nasıl davranacağını bilmiyoruz, takımların agresif mi yoksa daha muhafazakar bir tutum mu sergilemeleri konusunda baskı yapıp yapmayacağını bilmiyoruz.”

“Ben şahsen çok iyimserim. Bence çok iyi bir etkinlik ve harika bir yarış olacak. Pilotlar ellerinden geleni yapacak. Max [Verstappen] ve Lewis'in [Hamilton] bu sprint yarışı diye ilk viraja girerken farklı bir zihniyete mi sahip olacağını düşünüyorsunuz? Böyle olacağını sanmıyorum. Fakat neler olacağını göreceğiz.” dedi.