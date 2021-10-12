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Brawn, F1 kurallarında değişikliğe gerek olmadığı yönündeki iddiaları reddetti

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Ross Brawn, mevcut şampiyonluk mücadelesinin ardından Formula 1'in 2022 için kural değişikliğine gitmesine gerek olmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Brawn, F1 kurallarında değişikliğe gerek olmadığı yönündeki iddiaları reddetti

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in şampiyonadaki farkları çok az olduğu ve bu yıl çeşitli sürücüler galibiyet alabildiği için, F1'in bu yıl sporda ihtiyaç duyulan her şeyi karşıladığına dair düşünceler var.

Ayrıca yeni 2022 araçlarının, gelecek yıl gridi yeniden ayıracağına ve kaynakları sağlam olan takımların çabucak zirveye çıkacağına dair endişeler var.

Ancak Brawn, F1'in 2022 için yapılan planlarla hata yaptığı yönündeki iddiaları reddetti ve yeni kurallar oluşturulmasıyla araçların birbirini daha yakından takip edebilmesini hedeflediklerini söyledi.

Brawn, resmi F1 köşe yazısında, "Bu hafta sonu, keyifli geçirdiğimiz bir sezonun ardından 2022 regülasyonlarının gerekli olup olmadığına dair bazı yorumlar duydum."

"Ancak bu sene şampiyona heyecanlı olsa da araçlar yine de birbirini yakından takip etmekte ve geçiş fırsatı yakalamakta zorlanıyor."

"2022 kuralları, durumu bir gecede değiştirmeyecek olsa da pist üzerindeki yarışı geliştirmek için çok daha iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Eminim ki yeni kurallara alışıldıktan sonra harika yarışlar ve şampiyonluklar göreceğiz." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, on the grid

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brawn, Liberty Media döneminde meydana gelen bazı değişikliklerin – bütçe sınırı gibi – mevcut şampiyona mücadelesinde çok yakın olmalarına katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Brawn, "Her iki şampiyona da bizi sezonun sonuna götürmeye ve uzun zamandır sahip olduğumuz en heyecan verici yıl sonlarından birini sağlamaya hazır."

"Neden bu kadar harika bir sezon geçiriyoruz? Takımlara baktığımda, hiçbirinde sihirli değnek yoktu. Herkes gelişimleri arttırmak için tırnaklarıyla kazıdı. Sporda da bunun aynısı olduğunu düşünüyorum."

“Bütçe sınırlaması ve kural değişikliklerinin şampiyona mücadelesinin bu kadar yakın ve heyecan verici olmasında katkısı olduğuna dair şüphem yok."

"Bir takımın şampiyonaya çok büyük kaynaklar sağlayıp kolay yoldan kazanması için bir kapasite yok. Kaynaklar şu anda sınırlı ve takımlar gelecek yılın aracına odaklanmış durumda. Bu da çok fazla zaman ve kaynak gerektiriyor. Bunların hepsi mücadelenin yakın olmasına katkıda bulunuyor." dedi.

Brawn, F1'deki herhangi bir kuralın, her şeyin şansa dönüşmesi yerine, en iyi takımların ve sürücülerin zirveye çıkması için gerekli olduğunu düşünüyor.

Brawn, "Biz hâlâ en iyi olanın kazanmasını istiyoruz."

"En iyi takımın kazanmasını istiyoruz ama sadece herkesten daha büyük bütçeye sahip oldukları için kazanmalarını istemiyoruz. İşleyişin nasıl ilerlediğini görmek sevindirici."

"Hiçbir takım yıllar boyu sürecek bu şampiyonada kolayca kazanmıyor." dedi.

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