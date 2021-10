Brawn, F1 kurallarında değişikliğe gerek olmadığı yönündeki iddiaları reddetti

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in şampiyonadaki farkları çok az olduğu ve bu yıl çeşitli sürücüler galibiyet alabildiği için, F1'in bu yıl sporda ihtiyaç duyulan her şeyi karşıladığına dair düşünceler var.

Ayrıca yeni 2022 araçlarının, gelecek yıl gridi yeniden ayıracağına ve kaynakları sağlam olan takımların çabucak zirveye çıkacağına dair endişeler var.

Ancak Brawn, F1'in 2022 için yapılan planlarla hata yaptığı yönündeki iddiaları reddetti ve yeni kurallar oluşturulmasıyla araçların birbirini daha yakından takip edebilmesini hedeflediklerini söyledi.

Brawn, resmi F1 köşe yazısında, "Bu hafta sonu, keyifli geçirdiğimiz bir sezonun ardından 2022 regülasyonlarının gerekli olup olmadığına dair bazı yorumlar duydum."

"Ancak bu sene şampiyona heyecanlı olsa da araçlar yine de birbirini yakından takip etmekte ve geçiş fırsatı yakalamakta zorlanıyor."

"2022 kuralları, durumu bir gecede değiştirmeyecek olsa da pist üzerindeki yarışı geliştirmek için çok daha iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Eminim ki yeni kurallara alışıldıktan sonra harika yarışlar ve şampiyonluklar göreceğiz." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images