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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "F1, eSpor'un taraftar etkileşiminden dersler çıkartabilir"

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Brawn: "F1, eSpor'un taraftar etkileşiminden dersler çıkartabilir"
Çeviren: Efe Kahya, Editör
20 Haz 2020 18:28

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, Formula 1'in, eSpor'un sürücüler üzerinde, taraftarlar ile daha etkin ve yakın bir şekilde etkileşime girmesinde sağladığı etkiden dersler çıkarabileceğini söyledi.

COVID-19 pandemisinin, 2020 sezonunun ilk 10 yarışını iptal etmesi ile beraber pek çok F1 sürücüsü, verilen zorunlu ara boyunca eğlenmek ve sezona hazırlamak için simülatörlere yöneldi.

Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell ve Alexander Albon, Formula 1'in Sanal GP serisinde düzenli yer alan isimlerdi. Buna ek olarak Leclerc ve Norris, Motorsport Games tarafından desteklenmiş olan Sanal 24 Saat Le Mans yarışında da yer aldılar.

Bunun yanında sürücüler, pek çok oyun üzerinde, bağımsız canlı yayınlar yaptılar ve böylece taraftarları ile, F1'in düzenli baskısı altında olmadan etkileşime girdiler ve bol bol sohbet etme şansı buldular.

Motor sporlarının liderleri ile beraber yapılan #thinkingforward röportaj serisinin yeni bölümüne konuk olan F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, yarış olmamasına rağmen sporun genç sürücülerinin taraftarlar ile olan iletişimini övdü.

FIA eKonferansında yapılan röportajda Brawn şunları söyledi: "Bu dönemde taraftarları spora bağlı tutmak bizim için tutunacak bir dal oldu ve pek çok insanın karantinada olması ile beraber onlara bağlılık, eğlence ve bir durumu takip etme şansını yakalamak mükemmel oldu."

"Gördüğüm ve beni çarpan şey ise gerçek sürücülerin bu organizasyonlara dahil olup, taraftarlar ile bir araya gelmeyi başarmaları oldu."

"Taraftarlardan bize gelen mesajlarda onlar, sürücüler hakkında daha çok şey bilmek istediklerini bize söylüyorlardı. Sürücüleri, araçların içinde kaskları takılı bir şekilde, resmî bir şekilde röportaj verirken görüyorlar, ancak sürücüler gerçekte nasıllar? Neler yapıyorlar? Nasıl yaşıyorlar?"

"Tabii ki eSpor'da, sürücülerin kişiliklerini, karakterlerini ve doğalarını tanımak için daha iyi bir fırsat yakalıyorsunuz. Bu da çok ilgi çekti."

"Lando Norris, George Russell ve tüm çocuklar, büyük ihtimalle onları bu kadar fazla göremezdiniz, ancak bir anda önce çıkan isimler onlar oldular ve kişilikleri ortaya çıktı."

Brawn, Temmuz'da başlayacak olan sezon ile beraber Formula 1'in, taraftarlar ile olan etkileşim olarak eSpor'dan öğrenmesi gereken şeyler olduğuna inandığını söyledi.

"Bence bu durum eSpor için faydalı oldu ve bunu hep destekledik."

"Tüm takımların katıldığı kendi eSpor şampiyonamızı yaptık, ancak bunu çoğu zaman profesyonel oyuncularla yaptık. Bence gerçek yarış sürücülerinin burada yer alması, eSpor'a büyük bir prestij sağladı."

"Eminim ki gelecekte daha çok desteğe ve kaynağa sahip olacağız. Bu kısımda büyük artılar gördük ve bunları bırakmak istemiyoruz. Formula 1 bu konuya çok bağlı."

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