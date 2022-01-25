Brawn: "F1, çevre sorunlarıyla savaşmaya liderlik edebilir"
Formula 1'in sportif direktörü Ross Brawn, Formula 1'in biyoyakıtlara geçişle beraber sıfır karbon hedefinde önemli bir adım atacağını düşünüyor.
Formula 1, son 10 yıllık süreçte çevresel konulara daha fazla odaklanmaya başladı ve hibrit motorlara geçilmesinin ardından şimdi de yakıt kullanımı üzerinde çalışıyor.
Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklardan üretilen yakıtlara geçme kararı alan spor yönetimi, bu planı 2022 itibariyle kademli olarak uygulamaya başladı.
Spor, bu yıl %10 etanol içeren yakıtlara geçecek ve 2026 yılına kadar da sıfır karbon emisyonuna sahip olmayı amaçlıyor.
Şampiyonanın sportif direktörü Ross Brawn, Formula 1'in bu teknolojilerde önemli ilerlemeler kaydedebileceğini ve bu alanda pek çok kesime liderlik edebileceğini düşünüyor.
Race Tech'in haberine göre Brown, eSports'un gelişimi üzerine katıldığı bir konferansta, şöyle dedi: "Formula 1'in çevre dostu yakıtların üretimi ve kullanımı konusunda önemli bir örnek oluşturabileceğine inanıyoruz."
"Bu, şu anda üzerinde çalıştığımız çok büyük bir proje."
"Karşılaştığımız ciddi çevresel zorlukların hepimiz farkındayız. Bu yüzden de bu tür yakıtlara geçişi tartışıyoruz."
"Elektrifikasyon zaten gerçekleşiyor ancak yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yakıtların da önemli bir geleceği olabileceğine inanıyoruz."
"Şu anda, dünya üzerindeki yollarda iki milyardan fazla araç var. Bu nedenle büyük çapta uygulanabilecek bir çözüm bulunmadığı müddetçe sorun çözülmeyecek."
"En geç 2026'da veya belki de daha erken bir tarihte, yarışlarda çevreye zarar vermeyen karbon nötr yakıtlar kullanılacak."
"Ayrıca üretim teknolojisinin de çevreye zararsız olması gerekiyor."
"Ardından bu tür yakıtlar sıradan yol araçlarında da kullanılabilecek ve böylelikle çevre sorunlarıyla başa çıkmanın başka bir yolu daha ortaya çıkacak."
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