Brawn: "F1, çevre sorunlarıyla savaşmaya liderlik edebilir"

Şampiyonanın sportif direktörü Ross Brawn, Formula 1'in bu teknolojilerde önemli ilerlemeler kaydedebileceğini ve bu alanda pek çok kesime liderlik edebileceğini düşünüyor.

Race Tech'in haberine göre Brown, eSports'un gelişimi üzerine katıldığı bir konferansta, şöyle dedi: "Formula 1'in çevre dostu yakıtların üretimi ve kullanımı konusunda önemli bir örnek oluşturabileceğine inanıyoruz."

"Bu, şu anda üzerinde çalıştığımız çok büyük bir proje."

"Karşılaştığımız ciddi çevresel zorlukların hepimiz farkındayız. Bu yüzden de bu tür yakıtlara geçişi tartışıyoruz."

"Elektrifikasyon zaten gerçekleşiyor ancak yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yakıtların da önemli bir geleceği olabileceğine inanıyoruz."

"Şu anda, dünya üzerindeki yollarda iki milyardan fazla araç var. Bu nedenle büyük çapta uygulanabilecek bir çözüm bulunmadığı müddetçe sorun çözülmeyecek."

"En geç 2026'da veya belki de daha erken bir tarihte, yarışlarda çevreye zarar vermeyen karbon nötr yakıtlar kullanılacak."

"Ayrıca üretim teknolojisinin de çevreye zararsız olması gerekiyor."

"Ardından bu tür yakıtlar sıradan yol araçlarında da kullanılabilecek ve böylelikle çevre sorunlarıyla başa çıkmanın başka bir yolu daha ortaya çıkacak."