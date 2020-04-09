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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "F1, başlama kararı alırken risk ve ekonomik etkisini dengelemeli"

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Brawn: "F1, başlama kararı alırken risk ve ekonomik etkisini dengelemeli"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Nis 2020 09:38

Formula 1 patronu Ross Brawn, yarışları yeniden başlatma kararı aldıkları zaman, bunun güvenli olup olmadığı konusundaki riskle, gerçekleşmemesi halinde oluşabilecek ekonomik riskler arasında bir denge yakalanması gerektiği söyledi.

Brawn, Perşembe günü yapmış olduğu açıklamada, sezonun Temmuz ayının başınca yeniden başlayabileceğini ve toplamda 19 yarışlık bir takvime sahip olabileceklerini belirtti.

Sky F1 Vodcast'e konuşan Brawn, aşı geliştirilmeden ve herkes tarafından kullanılmadan önce bile normale dönülmesi gerektiğini düşünüyor.

"Açıkçası hükümet kurallarına uymak zorundayız. Ama bence insanlar bir noktada işe geri dönmek zorunda kalacaklar ve bunu yaptığımızda bu şeyin %100 geçmiş olup olmayacağını bilmiyorum."

"100% düzelene, bir aşı icat edilene ve herkes tarafından kullanılmaya başlayınca kadar beklersek, bu geleceğin hangi noktasında olacak? Ne kadar sürecek?"

"Bu yüzden işe geri dönmenin, daha önce yaptığımız şeyleri yapmanın, belki de eskisinden çok daha dikkatli davranmanın, ne zaman doğru ve adil olacağını bir dereceye kadar değerlendirmemiz gerekiyor."

Brawn, virüsün ekonomik etkisinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve sporun geri dönüşünün insanlar için bir destek olabileceğini de ekledi.

"Bu hastalığın büyük bir sosyal ve ekonomik etkisi var ve geri dönmek için en iyi zamanın ne zaman olduğuna karar verirken bunun da dikkate alınması gerekiyor."

"Bu hastalıktan doğrudan etkilenen aileler ve insanlar için bazı korkunç trajediler var. Bunu hafife almamalıyız, bu gerçekten korkunç."

"Ama aynı zamanda bu hastalığın ekonomik ve sosyal etkisi gerçek bir faktör olmaya başlayacak. Tekrar bir çeşit normalliğin gelmesini sağlayan bir denge yakalamalıyız."

"Spor, insanların refahı için büyük bir faktör. Sonuçta onları eğlendiriyor, onların ilgisini çekiyor ve pek çok olumlu duygu yaratıyor."

"Ve biz binlerce insanı istihdam ediyoruz ve eğer spor çökerse binlerce ama binlerce insan işsiz kalır."

"Bu krizi atlatmanın bir yolunu bulmalıyız. Riski en aza indirmek için mümkün olduğunca dikkatli şekilde yönetmemiz gereken bir geçiş dönemi olacak."

Brawn, sporun yeniden başlaması ve birisinde koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda, buna tepki vermeye hazır olması gerektiğini de belirtti.

"Bazı koronavirüs enfeksiyonlarına sahip bir takım bulursak, sanırım içinde bulunduğu koşullara bakmalıyız; yani bu fabrikada mı, yoksa pistte mi? Bunun üzerine de harekete geçmek için hazır bir planımız olmalı."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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