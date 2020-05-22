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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "F1, 6 ay içerisinde harika bir yer olacak"

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
22 May 2020 13:34

Ross Brawn, Formula 1'in 6 ay içerisinde yine harika bir yer olacağını, Grand Prix yarışlarının harika yönlerini hatırladıkça tekrar yarışmak için motive olduklarını söyledi.

Formula 1'in Genel Müdürü olan Brawn, koronavirüsten olumsuz etkilenen sporu iyileştirme sürecinde en çok zorlanan isimlerden birisi.

Motorsport.com'un düzenlediği "F1'in en iyi takımı" serisinde en iyi teknik direktör seçilen Brawn, bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Brawn, "Teknik direktör ödülüne beni layık gören herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun benim için anlamı çok büyük. Çok özel bir şey."

"Şu anda çok zor dönemlerden geçiyoruz. Formula 1'deki muhteşem dönemleri hatırlamak harika. Gelecekte de muhteşem dönemlerimiz olacak."

"Ve bu, zor zamanlarda bize yolumuzu bulmamız konusunda ilham veriyor. F1, 6 ay önce harika bir yerdi ve 6 ay sonra yine harika bir yer olacak. Bu beni gerçekten cesaretlendirdi, çok özel."

"Şu ana kadar harika insanlara oylar vermişsiniz. Onlarla çalışmaktan onur duyacağım insanlar. Yapbozun kalan parçalarında kimlerin olacağını görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Motorsport.com, bir süredir "en harika F1 takımı nasıl olmalı" şeklinde bir oylama gerçekleştiriyor.

Tüm dünyadan 18 uzmanın oluşturduğu bu grup, "en iyi yarış mühendisi, en iyi tasarım şefi, en iyi sportif direktör, en iyi teknik direktör, en iyi ikinci pilot, en iyi pilot ve en iyi takım patronu" alanlarında oylamaya katıldılar.

Oylamanın sonucu bu hafta sonu tam olarak açıklanacak.

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Editör Jonathan Noble

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