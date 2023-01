Brawn: "Takımlar, yeni kuralların 'felaket' olacağını söylemişlerdi"

Geçtiğimiz sezon F1'de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Zemin etkili aerodinamiğe dönüldü ve bu, öndeki aracı daha yakından takip eden ve dolayısıyla daha kolay geçiş yapan araçlarla sonuçlandı.

Brawn, Formula 1'deki rolüyle yeni kuralların 'lideri' olarak görülüyordu. Eski Ferrari ve Mercedes yöneticisi, Nikolas Tombazis ve Pat Symonds gibi teknik açıdan güvenebileceği kişilerle spor tarihindeki en kapsamlı şekilde değişikliği gerçekleştirdi. Bu değişiklik, 2021'de F1'in ilk kez bütçe sınırlaması getirmesinin ardından geldi.

Motor Sport Magazine'e verdiği bir röportajda Brawn, F1'in geçen sezonki planlarının bazı takım üyelerinin 'direnciyle' karşılaştığını ancak araçların nihayet 2022'de piste çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Brawn, "Kurallar kesinlikle işe yaradı."

"Bence F1 takımlarında bu konuya şüpheyle yaklaşanlar bile, ki kim olduklarını söylemeyeceğim, yanıldıklarını kabul ettiler. Değişikliklerin araçların daha iyi yarışmasını ve başka bir aracı daha yakından takip etmesini sağladığını kabul ettiler. Pit yolunda bunu inkar edecek bir takım olduğunu sanmıyorum."

"Bu bir derece meselesi ama bence oldukça önemli. Gördüğümüz anekdot niteliğindeki kanıtların önemli olduğunu düşünüyorum, Pirelli'nin de hakkını vermeliyiz çünkü lastikler konusunda ileriye doğru bir adım attılar."

"Araçların farklı olacağını söyledik, takımlar 'Hayır, hepsi aynı olacak' dedi. Kim haklı çıktı? Biz bütçe sınırının gridi birbirine yaklaştıracağını söyledik, takımlar ise aksini söyledi. Kim haklı çıktı?"

"Ortada harika bir yarış var ve bazı takımlar daha önce harcadıklarının yarısını harcıyor. Ve bu çok büyük bir fark yaratmadı. Aslında, daha da iyi oldu."

"Takımların kendi çıkarları için söylediklerini görmezden gelmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir görüşünüz, bir fikriniz olmalı ve ilerlemeye hazır olmalısınız."

"Önde gelen bir ya da iki teknik direktör bana yeni araçların bir felaket olacağını, herkesin aynı olacağını söyledi. Onlara göre geliştirme için hiçbir alan yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Daha sonra, durumun böyle olmadığını kabul ettiler. Ancak o zaman onların görüşlerini dikkate alsaydık, yaptığımız şeyi yapamayabilirdik."

"Bu da gösteriyor ki en iyi yol, eğer makul bir anlayışa sahipseniz; görüşlerinizi ve ilkelerinizi takip etmektir. İşlerin bu şekilde gelişmesinden gerçekten memnunum. Bu yönde ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor." dedi.

F1, 2026'da araçlarda daha fazla değişiklik yapmayı planlıyor. DRS'nin kullanımı da tartışmaya açılacak.

Mechanics line up behind their cars on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images