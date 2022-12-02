Brawn: "DRS geçişleri bir ritüel halini aldı"

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Yeni kuralların ilk sezonunu yer etkisinin araçlara etkisini tam olarak anlamakla geçiren takımlar, gelecek sezondan itibaren daha ince ayarlara odaklanabilecek.

Geçen sezon pek çok kişi için sıkıntı yaratan bir husus, DRS menziline girilmesinin ardından geçiş yapmanın kolaylaşması ve savunma yapmanın imkansız hale gelmesiydi.

Gelecek yıl F1'in sprint yarışlarında DRS'nin şu anda olduğu gibi iki turun ardından değil de açılış turundan sonra kullanılmasına izin vermeyi denemesiyle işlerin daha da kötüye gidebileceğine dair endişeler de mevcut.

F1'deki görevinden emekli olmaya hazırlanan Brawn, kolay DRS geçişlerinin seyirciler kadar organizatörleri de rahatsız ettiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Taraftarların bakış açısını çok iyi biliyoruz, nitekim bu durum bizim de hoşumuza gitmiyor. Kimse 'düzlüğe çık, DRS'yi aç, geçişi tamamla, gaza bas, farkı aç' gibi şeylerden hoşlanmıyor."

"Bence ideal bir dünyada DRS sadece takip kalitesini arttırmak için kullanılacak, böylece gerçekten iyi ataklar izleyebileceğiz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

DRS bölgelerinin geçiş yapılabilecek bölgelerden ziyade öndeki araçlara yaklaşılabilecek bölgeler olarak kullanılmasını öneren Brawn, geçen sezon DRS bölgelerinden birinden kurtulmak için yapılan lobi faaliyetleri nedeniyle bazı tartışmaların yaşandığı Melbourne örneğinin bunu iyi gösterdiğini söylüyor.

Brawn, "Hatırlarsanız, [Melbourne'da] dört DRS bölgesi vardı ve birileri organizatörleri bunlardan birini çıkarmaya ikna etmeyi başardı -ki bu çok can sıkıcıydı."

"DRS bölgeleri geçiş yapmakla ilgili değil, bir sonraki sektörde daha rahat atak yapabilmekle ilgili. En ideal senaryoda gerçekleşmesi gereken bu."

"Bence Monza gibi yerlerde DRS'yi azaltmaktan korkmamalıyız çünkü durum 'takibi sürdür, düğmeye bas, geçiş yap' halini aldı. İzleyiciler, bu tür geçişlerin bir ritüele dönüştüğünü hissediyor, onlar için etkileyici bir şey değil."

"Bu yüzden DRS'nin çok güçlü olduğunu kanıtladığı yerlerde kullanımını azaltmaktan korkmamalıyız."

"Bence DRS, araçların arka arkaya gelmesi ve virajda yan yana gelip tekerlek tekerleğe mücadele edebilmelerini istediğimiz durumlarda faydalı bir araç."

"DRS'nin akıllıca kullanılması gerekiyor, asıl ihtiyaç duyulan şey bu. Belki aktif aerodinamik ile bu durum değişebilir." dedi.