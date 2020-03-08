Brawn: “DAS, bir Formula 1 klasiği”

Eski Ferrari teknik direktörü ve eski Honda/Brawn/Mercedes takım patronu, Reuters’a verdiği demeçte DAS gibi yeniliklerden hoşlandığını söyledi.

Brawn, “Bununla çok fazla ilgilenmedim. Sadece uzaktan eğlenerek izledim, çünkü bir Formula 1 klasiği.”

“Birisi bir yenilikle geldi ve bunun doğru ve izin verilebilir olduğunu düşünüyor. Ve diğer takımlarda bunun tam tersini düşünüyor ve asıl test Melbourne’de gelecek.” dedi.

F1, kurallardaki boşluklardan yararlanılarak yapılan yenilikler için rakip takımların protesto yapabildiği bir sürece sahip. Daha sonra da yetkililer, temyize götürülebilecek kararlar alıyorlar.

Brawn bu konuda, “Bu, her zaman oldu. Ve geçmişte bu tartışmaların çoğunda yer aldım. Bu yüzden şimdi eğlenerek izliyorum.” dedi.

İngiliz yöneticinin 2009’da yarışan takımı Brawn GP’nin kullandığı “çift katmanlı difüzör”, takımın ve Jenson Button’ın şampiyon olmasına büyük katkı sağlamıştı.

Rakip takımlar, açılış yarışı Melbourne öncesinde bu sisteme resmi bir itirazda bulunmuşlardı. Ancak hem bu itiraz hem de temyiz başvurusu başarısız olmuştu.

Mercedes’in DAS sistemi, sürücülerin direksiyonu iterek ve çekerek ön tekerleklerin açısını ayarlamalarını sağlıyor.

Mercedes teknik direktörü James Allison, daha önce FIA’yı bu sistem hakkında bilgilendirdiklerini söylemişti.

Brawn, “Gelecek seneki kurallarda açık bir şekilde tanımlandığından dolayı, bu sistem 2021’de kullanılamayacak.”

“2021’deki diğer önemli bir konu ise, denetim sisteminin değişecek olması. Bu, ciddi bir sorun olması haline sezon ortasında bile kurallarda düzenlemeler yapılabilmesi anlamına geliyor.”

“Sezon öncesine bakarsak, Red Bull sessizce iyi bir pozisyonda gibi görünüyor. Mercedes yine, bazı dayanıklılık sorunlarına rağmen yenilmesi gereken takım. Ferrari’nin ise, yapması gereken bazı işler var gibi görünüyor.”

“Orta grupta harika bir savaş var ve Racing Point kesinlikle ortalığı karıştırdı. Çok rekabetçi bir araçları var gibi görünüyor.” şeklinde konuştu.

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