Brawn: "Dalgalanma bir güvenlik sorununa yol açarsa müdahalede bulunuruz"

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Geçtiğimiz haftaki Barcelona testleri, birçok takımın yüksek hızda araçların zıplaması sorununu yaşamasıyla birlikte, 40 senedir görülmeyen bir sorunun yeniden ortaya çıkmasına sahne oldu.

Bu sorun dalgalanma olarak biliniyor, sorunun sebebi ise Formula 1'in 40 sene sonra yeniden yer etkisi felsefesini benimsemesi.

Araç, yüksek yere basma kuvveti dolayısıyla zemine yaklaşıyor, bundan ötürü tabanın altına hava akışı kesiliyor. Hava akışının kesilmesiyle birlikte, aracın tabanla olan teması azalıyor ve araç yeniden yükseliyor. Bu olduğunda da tabanın altına hava akışı yeniden başlıyor, dolayısıyla araç da yeniden zemine yaklaşıyor. Bu durum yüksek hızda döngüsel olarak devam ediyor.

Bazı takımlar bu sorundan diğerlerine göre daha fazla etkilendi. Sorundan en az etkilenen takımlardan McLaren ise, "şimdiden ufak bir çözüm bulduk" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ross Brawn, takımların rüzgar tünelinde geçirdikleri uzun aylar sonrası bu sorundan haberdar olduklarını ve bu sorunu çözebileceklerini düşünüyor.

F1TV'ye konuşan Formula 1 yöneticisi Brawn, bu durumun "yer etkisini kullanan tek koltuklu serilerde sıkça görüldüğünü" söylüyor.

Brawn, "Bunu hepimiz deneyimledik. Bu yaygın bir durum, bir fenomen, bir fizik kanunu."

“Bazı takımların ciddi oranda etkilenmiş olması beni şaşırttı."

"Rüzgar tüneli çalışmalarından bunu tahmin edeceklerini düşünmüştüm, ancak pistte bazı insanların zaten bu sorunla barışık olduğunu görebilirsiniz, ortada bir takım potansiyel çözümler var."

"Bence bir zorlukla karşılaşacakları yer, çözümlerin performansı azaltıp azaltmayacağı noktasında olacak. Aracı maksimum performansta kullanmak, dalgalanmaya yol açabilir -ancak bunun kararını, araçları ayarlama noktasında takımlar verecek."

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bununla birlikte Brawn pilotlara, bunun bir güvenlik sorunu haline gelmesi durumunda FIA'nın devreye gireceği konusunda güvence verdi.

"Bu ikilemle başa çıkması gereken çok sayıda araç var ve bu bir sorun haline gelirse, FIA'nın alt kısımda bazı düzeltmeler yapabileceğinden eminim."

Dalgalanmanın bir güvenlik sorunu haline gelebileceğini dile getiren ilk pilotlardan biri George Russell idi. Russell, aktif süspansiyon kullanımına izin verilmesinin sorunu çözeceğine inanıyor.

Mercedes sürücüsü Autosport'a "Charles'ın videosunu izleyince durumun ne kadar kötü olduğunu gördük. Yani bir çözüm bulmamız gerekecek."

"Sanırım aktif süspansiyonları kullanıyor olsaydık, sorun tek bir hareket ile çözülebilirdi, ayrıca araçlar da doğal olarak çok daha hızlı olurdu.

"Tüm takımların bu konsepti uygulayabilecek durumda olduğunu düşünüyorum, bu yüzden gelecekte bu konu yeniden gündeme gelebilir. Bahreyn testlerinde tüm takımların bu konuda bazı akıllı fikirler bulacağından eminim.” demişti.