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Formula 1 Haberler

Brawn: "Bütçe sınırı problemi için çözüm yolda"

Formula 1 genel müdürü Ross Brawn, enflasyonun neden olduğu bütçe sınırı sorunları için çözümün yolda olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Brawn: "Bütçe sınırı problemi için çözüm yolda"
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2022 sezonuyla birlikte takımların harcayabileceği yıllık miktar 140 milyon dolar olarak belirlendi. Bu miktar geçtiğimiz sezondan 5 milyon daha az.

Ancak, dünya çapında artan maliyetler sebebiyle, takımların araç gelişiminden ödün vermeksizin bütçe sınırını aşmamaları epey zorlaşmış durumda.

Bazı takımlar, bütçe sınırında artışa gidilmesi ya da başka bir düzenleme için sıkı bir şekilde lobi yaparken, bazı takımlar da bu sezon herhangi bir değişiklik yapılmasını istemiyor.

Brawn, sorunun ele alınması gerektiğini ve bunun Salı günkü Londra'daki F1 Komisyonu toplantısında tartışılacak konular arasında olacağını söyledi.

Brawn, "Enflasyona dayalı bir bütçe sınırı artışının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütçe sınırı uygulamasına geçildiğinde enflasyon nispeten düşük ve tahmin edilebilirken, şimdi yüksek ve tahmin edilemez."

"Formula 1 takımları gibi sanayi kuruluşları için geçerli olan enflasyon oranlarına bakarsanız, hammadde gibi ve güç gibi şu anda oldukça pahalı olduğu kanıtlanan her şeyin sporun içinde olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla sorun için bir çözüm yolda."

McLaren bütçe sınırının sıkı destekçilerinden birisi, ancak takım patronu Andreas Seidl, enflasyon oranı göz önüne alındığında sorunun çözülmesi gerektiğini kabul ediyor.

Andreas Seidl, McLaren

Andreas Seidl, McLaren

Photo by: Erik Junius

Motorsport.com tarafından McLaren'in bakış açısı sorulan Seidl, "Bütçe sınırını korumak için çok hevesli bir takımız, fakat şu anda sahip olduğumuz gibi özel durumlarda tartışmaya açık olmanız ve gerekli değişiklikleri yapmanız gerekiyor."

"Dolayısıyla böyle özel bir durum içinde farklı bir bakış açısına sahip olamayız, özellikle de sezon devam ederken beklenmedik şeylerin yaşanması durumunda. Bence bir çözüm bulmak ve bununla nasıl başa çıkmak gerektiği konusunda sağduyudan daha fazlasına ihtiyacımız var."

Buna karşılık, Alfa Romeo patronu Fred Vasseur, enflasyonla nasıl başa çıkılacağına ilişkin herhangi bir değişikliğin 2023'ü beklemesi gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Vasseur, "Bir takım araç gelişimi için daha fazla harcama yapmak istiyor diye kuralları her hafta sonu değiştiremezsiniz."

"Ya da araç ağır olduğu için, ya da başka bir çok şeyi çözmek amacıyla ödenek almak istedikleri için."

"Bir kural var, en önemlisi kurala bağlı kalmak. Enflasyon kavramı ve enflasyon hesaplaması en iyisi değilse, ilerisi için düşünebiliriz. Neden olmasın?"

"Ama anlaşmayı imzaladığımızda herkes hemfikirdi. Şimdi kurallara uymak zorundayız." dedi.

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