Brawn: "Bütçe sınırı ihlali, şampiyonluğu bile götürebilir"

175 milyon dolarlık ilk bütçe sınırı, bugün Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylandı.

21 yarış için 175 milyon dolarlık bütçe uygulanacak ve her ekstra yarış için 1 milyon dolar eklenecek.

Brawn, sporun ilerlemesi için yeni kuralların gerekli olduğunu ve son aylarda bu konuda ciddi efor sarf ettiklerini söyledi.

Brawn, "Finansal kurallar, F1'de dramatik değişiklik olacak. Geçmişte bu tür şeyleri denedik ve başarılı olamadık. Finansal kurallardaki en önemli şey, artık FIA kurallarının bir parçası olması."

"Bu açıdan finansal kurallarda kural ihlali olursa, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak sportif cezalar uygulanabilecek."

"Daha önce kaynak kısıtlama anlaşması vardı ancak o, takımlar arasında bir centilmenlik anlaşmasıydı. Korkarım padokta artık pek fazla centilmen yok. Bu açıdan o hataydı."

"Ancak bu anlaşma dişli bir anlaşma. Finansal kuralları ihlal ederseniz, şampiyonluğu dahi kaybedebilirsiniz. Bu açıdan, takımlar kural ihlali yaparsa ciddi sonuçları olacak." dedi.

Brawn, zaman ilerledikçe kurallarda iyileştirme gerekeceğini kabul ediyor ancak şu ana kadar kuralların bu hale gelmesi için ciddi çaba sergilediklerini söylüyor.

Brawn, "FIA ve F1 içerisinde ekonomi uzmanlarından oluşan çok güçlü bir takım var. Bunun dışında, F1 dışından destek aradık. Deloitte, spor ekonomisinde uzmanlardan birisi. Futbol dünyasında derinden yer alıyorlar ve bunun olumlu etkisini görebiliyorsunuz."

"Kurallar çok iyi düşünüldü ancak yine de her kuralda olduğu gibi iyileştirilmeleri gerekecek. Gelecekte kuralları uygularken zorlanmamızı bekliyorum ancak kesinlikle F1 için finans ve harcanan para üzerinde kontrol olması gerekiyordu." dedi.

FIA Başkanı Jean Todt, ilk başta bu konuya şüpheci yaklaştığını ancak artık kuralların işe yarayacağından emin olduğunu söyledi.

Todt, "İstikrarlı bir şekilde bu konuda dikkat çeken Chase Carey'e özel bir teşekkür etmem lazım. Kabul etmeliyim ki, ilk başta emin değildim ancak o ve diğerleri beni ikna etmeyi başardı."

"Bütçe sınırı, takımlar arasındaki harcama farkının bitirilmesi demek. Doğal olarak bunun peşinden performans farkı da düşecek."

"Bu sayede daha yakın şampiyonaya ve yarışların tahmin edilemez olmasına ulaşmak istiyoruz. Bu konudaki ilk adım, daha adil bir spor olması."

"Tabii ki 175 milyon dolar ve ekstra giderler hâlâ yüksek bir rakam. Ancak bunu ilk adım olarak görmemiz lazım." dedi.