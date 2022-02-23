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Formula 1 Haberler

Brawn, güç dengelerinde büyük değişimler yaşanmasını beklemiyor

Ross Brawn, bu sezon yaşanacak olan büyük kural değişimiyle birlikte takımlar arasındaki güç dengesinde büyük değişimler yaşanmasını beklemediğini söyledi.

Brawn, güç dengelerinde büyük değişimler yaşanmasını beklemiyor
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F1, bu sezon son yıllarda gördüğü en büyük kural değişimini yaşayacak. Araçların ürettiği kirli havayı azaltmak için taban etkisinin ağırlıklı olacağı yeni aerodinamik tasarımlara geçilecek ve araçlar büyük oranda değişecekler. 

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Büyük kural değişimleri, gridin arkasında ve ortalarında yer alan takımların zirveye çıkabilmesi için onlara büyük bir şans sunuyor.

Ross Brawn ise bunu en iyi bilen isimlerden olabilir. Brawn, 2009 sezonu başlamadan birkaç ay önce satın aldığı Brawn GP takımıyla 2009 yılında şampiyon olmuştu. 

Brawn ve ekibi, 2009 senesinde yaşanan kural değişimlerini diğer takımlara kıyasla daha iyi yorumlamış ve çift katmanlı difüzörü tasarlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ancak Brawn, bu sene 2009'da gördüğümüz kadar büyük değişimler görmeyi beklememekte. 

2022 F1 sezonu başlıyor:

Konu hakkında konuşan ve F1Planet.com tarafından alıntılanan Brawn, "Her galibiyetin adil şekilde hak edilmesi gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, bu kural değişiminin güç dengelerini dramatik bir şekilde değiştireceğini düşünmüyorum."

"Bence yeni kurallar takımları yaklaştıracak ve bazı orta sıra takımlarını da ön gruba katılırken görebileceğiz. Yani rekabetçi takımların bulunduğu grup büyüyecek." 

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: McLaren

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"Bunu ne kadar görmek istesem de bence bu sene Mick Schumacher'i domine ederken görmeyeceğiz. Bu çok normalin dışında olurdu."

"Geçtiğimiz yıl, yarışta farklı bir şeyler yaşanmaması durumunda Mercedes ya da Red Bull'un kazanmasını bekliyorduk. Bu sene bize fantastik bir sezon verebilecek pilot kadroları var. Lando Norris, Ferrari pilotları, Mercedes aracı sürecek George Russell..."

"Eğer 3 ya da 4 pilot şampiyonluk için mücadele ederse daha da iyi olur."

"Bu sezon için iyimserim. İyi takımlar her zaman iyi bir iş çıkarırlar. Onların tecrübeleri ve usta mühendisleri var." dedi.

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