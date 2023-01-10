Brawn: "Brezilya, F1 sprint pisti seçiminin 'kritik' olduğunu gösterdi"
Ross Brawn, Interlagos'taki sprint heyecanının, o yıl için seçilen pistlere bağlı olduğunun bir kanıtı olduğuna inanıyor.
Yağmurdan etkilenen ve Kevin Magnussen'in Haas ile cuma günkü yarış için sürpriz bir pole pozisyonu elde ettiği sıralama seansının ardından cumartesi günü yapılan 24 turluk sprint seansı; formatın şimdiye kadarki en eğlenceli seansı olarak kabul edildi.
George Russell sprintte zafere ulaşırken, arkasından gelen iki Alpine pilotu Esteban Ocon ve Fernando Alonso arasında yaşanan temas ve Red Bull'dan Max Verstappen'in orta lastiklerde lastik aşınması yaşayarak liderlikten düşmesi de dahil olmak üzere grid genelinde heyecan verici mücadeleler yaşandı.
Sprint formatı, 2021'de deneme amaçlı olarak uygulamaya konulduğundan bu yana; hafta sonu yapısının değiştirilerek sıralama turlarının cuma gününe kaydırılması, ardından cumartesi günü sprintin yapılması ve bunun da pazar günkü Grand Prix'nin sıralamasını belirlemesi nedeniyle tartışmalara neden oldu.
Ancak Formula 1'in motor sporları genel direktörlüğü görevinden emekliye ayrılan Brawn, Brezilya'daki 'şovun' formatın doğru pistte iyi işlediğinin kanıtı olduğunu düşünüyor.
Brawn, Interlagos'taki sprintten sonra Formula1.com'a verdiği demeçte, "Sanırım bu, iyi olacağını düşündüğümüz pistlerden biriydi ve bence bize pist seçiminin kesinlikle kritik olduğunu gösteriyor."
“100 km'lik bir yarış, pit stop yok, yumuşak lastikler var -dayanabileceğini düşündüğüm ama sonlara doğru biraz performans düşümü yaşayan lastikler- Yani her şey var ve Brezilya'da harika bir yarış oldu."
George Russell, Mercedes W13, 1st position, drives to Parc Ferme after the Sprint
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
“Ancak bu bir sonraki adıma geçmemiz için mükemmel bir temel. Bir devrim yapmamız gerektiğine inanmıyorum, bence harika bir formatımız var."
“Cumartesi günkü 2. antrenman seansına bakmaya çalışacağız çünkü biraz sıkıcı. Bunu yapmaya çalışacağız, ama bence unutmamamız gereken şey; bunun bize üç günlük bir aksiyon sunuyor olması." dedi.
Sprint sayısı önümüzdeki sezon üçten altıya çıkacak; Interlagos ve Avusturya 2023'te ev sahibi olarak kalacak ancak Silverstone standart bir hafta sonu yapısına geri dönecek, bunun yerine dört pist ilk kez bir sprint yarışına ev sahipliği yapacak.
2023 sezonundaki F1 sprint yarışları
- Azerbaycan Grand Prix, Bakü, 28-30 Nisan
- Avusturya Grand Prix, Spielberg, 30 Haziran-2 Temmuz
- Belçika Grand Prix, Spa-Francorchamps, 28-30 Temmuz
- Katar Grand Prix, Lusail, 6-8 Ekim
- Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix, Austin, 20-22 Ekim
- Sao Paulo Grand Prix, Interlagos, 3-5 Kasım
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