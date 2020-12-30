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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Benim için en iyisi Schumacher"

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Brawn: "Benim için en iyisi Schumacher"
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F1 Yarış Direktörü Ross Brawn, Formula 1'in en iyi sürücüsü olarak Michael Schumacher'i gördüğünü söyledi.

Ross Brawn, Formula 1 kariyeri boyunca üç farklı takımda Michael Schumacher ile çalıştı. İkili önce Benetton, sonra Ferrari ve ardından Mercedes'le beraber çalıştı.

Lewis Hamilton'ın son yıllarda elde ettiği başarıların ardından, yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'den daha iyi olup olmadığı tartışmaları bulunuyor.

66 yaşındaki Ross Brawn, Speedweek'e şöyle konuştu: “Benim için en iyi Michael. Bunu sadece sürüş becerileri anlamında söylemiyorum. Her şeyden önce Benetton ve Ferrari'deki takımların kuruluşunda çok önemli bir rol oynamasından ötürü söylüyorum."

"Michael, Ferrari'nin elde ettiği başarılara önemli bir katkıda bulundu. Mercedes'te geçirdiği süre boyunca da çalışma anlamında yine aynı yaklaşımı benimsedi. Kendini başarıya adamış Michael gibi bir sürücünüz olduğunda, sahip olduğu coşkuyu görmek sizi büyülüyor. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemediğinizi biliyorsunuz ve takımdaki herkes de öyle düşünüyor. Başarıya olan açlığı insanları motive ediyor."

"Onun varlığı, insanların onun kadar hırslanmasını sağlayan şey. Bana  da bu konuda önemli şeyler öğretti ve bir takımda doğru atmosferi nasıl yaratacağımı gösterdi. Bu nedenle çalışmaları sayesinde Mercedes'in başarısına önemli bir katkıda bulundu."

67 yaşındaki Pat Symonds da Schumacher ile çalışan isimlerden bir tanesiydi.

Symonds şöyle açıkladı: “Yarış mühendislerinin ve sürücülerin birbirine olan davranış biçimlerinden her zaman çok etkilenmişimdir. Pilota o kadar yakın olmalısınız ki, birbirinizin ne düşündüğünü neredeyse tahmin edebilesiniz. Örneğin Michael Schumacher ile çalıştığım dönemde tam olarak bu seviyeye ulaştık. Neredeyse herhangi bir konuşma yapmadan anlama ve düşünceleri aktarmanın eşiğindeydik. "

"Michael, her ayrıntıya dikkat etme biçiminde eşsizdi. Sürekli gelişim fikrini mükemmelleştirdi. Bunu Schumacher kadar tutarlı bir şekilde yapabilen başka bir yarışçı daha görmedim ve ben de bunu benimsedim."

"Zaman kazanmak için en küçük detaylara baktık. Mantığı, adanmışlığı, iş ahlakı, zekası ve böyle bir aracı delicesine hızlı sürebilme yeteneği sayesinde, onunla çalışmak gerçek bir rüyaydı. Her zaman harikaydı. "

"Michael insanlarla inanılmaz derecede iyi anlaşıyordu. Sporda tanıştığım en iyi adamlardan biriydi. Çalışanları onun için gerçekten önemliydi ve ekibindeki herkesi tanıyordu. Şahsen arkalarında bir ekip kurabilen iki sürücü gördüm. Onlar Michael Schumacher ve Mark Webber'di."

"Çok özel bir karaktere sahiplerdi, herkes tarafından seviliyorlardı. Bu yüzden çalışanlar, onlara yardım etmek için kelimenin tam anlamıyla kendilerini parçalıyorlardı."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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