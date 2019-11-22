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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Bence Hamilton, Schumacher'i yakalayacak"

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Brawn: "Bence Hamilton, Schumacher'i yakalayacak"
22 Kas 2019 15:29

Formula 1'in yöneticisi Ross Brawn, Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalayacağını düşünüyor.

Formula 1'in sportif direktörü Ross Brawn daha önce Benetton, Ferrari ve Mercedes'te Michael Schumacher'le çalıştı.

Ayrıca Brawn 2013 yılında Lewis Hamilton'la da çalışma şansı yakaladı.

Brawn, “Bence Lewis, şampiyonluk sayısında Schumacher'i yakalayacak. Mercedes güçlü bir takım ve 2021'deki düzenlemelere rağmen mükemmel bir iş çıkarabilirler. Hamilton takımda kalırsa, daha fazla şampiyonluk kazanabilir."

"Benetton'da iki şampiyonluk yaşadıktan sonra Michael, Ferrari'de şampiyon olmak istedi ve bu iddialı bir amaçtı. Lewis'in kariyerinin sonunda yeni bir meydan okumaya girmek isteyip istemeyeceğini merak ediyorum. Tanıdık bir ortam onun için daha mı önemli olacak?"

Brawn, Hamilton'ın mı yoksa Schumacher'in mi daha büyük bir pilot olduğu sorusuna, "Bu soruya cevap vermek mümkün değil. Bunlar tamamen farklı insanlar ve sürücüler. Lewis ile olan ortaklığımıza başlarken (2013) biraz gergindim, çünkü Michael'a kıyasla tamamen farklı bir yaklaşımı vardı. Ancak başarılı oldu. Hiçbir şey için onu suçlayamam. Lewis çok profesyonel bir pilot olmasına rağmen, kişisel hayatı bir zamanlar Michael'ın sahip olduğundan tamamen farklıydı."

"Michael takımda çalışırken bunu bir manastırda yaşamak olarak görüyordu ve Lewis söz konusu olduğunda böyle olduğunu söyleyemeyiz. Lewis'le çalışmaya alışmam biraz zaman aldı, ancak çok iyi bir pilot."

"Benim için, Michael Schumacher her zaman bir kıyas noktası oldu. Spor için çok yönlüydü ve aynı zamanda kişisel yaşamını ve ailesini koruyordu. Lewis her zaman farklı ilgi alanlarına sahip oldu ve çok iyi bir profesyonel olmasına rağmen, yaşam tarzı tamamen farklıydı. Hamilton müzik ve moda gibi alanlara odaklanmayı seviyor. Yeteneklerini geliştirmek için oralara vakit harcıyor, en iyi durumda kalıyor ve bu da modern Formula 1'de kilit bir rol oynuyor. Mercedes, Lewis için doğru ortam." yanıtını verdi.

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