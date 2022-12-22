Brawn: "Bazen kötü bir yarış izlemek, iyi yarışların değerini arttırıyor"

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Rekabeti arttırması ve araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırması amacıyla devreye giren yeni kuralların ilk sezonu boyunca farklı kalitede birçok yarışa tanıklık ettik.

Brezilya ve Britanya gibi uzun yıllar hatırlanacak yarışların yanı sıra Meksika, Azerbaycan ve İtalya gibi sönük yarışların da varlığı, izleyicilerin kafasında soru işaretleri bıraktı.

Formula 1'deki görevinden ayrılmaya hazırlanan Ross Brawn, bazı yarışların sönük geçmesinden endişe duymak için bir neden olmadığını düşünüyor -bunun en büyük sebebi, bu tür yarışlar sayesinde iyi yarışların daha fazla ilgi çekmesi!

Motorsport.com'un yeni kuralların sürekli olarak iyi yarışlar sunmamasından endişe duyup duymadığına ilişkin sorusuna Brawn, "Bu değişebilen bir şey."

"Ben biraz eski kafalıyım ve her yarışın iyi geçmesi halinde bunun bir noktada sıradanlaşacağını düşünüyorum. Bu nedenle bize iyi yarışların ne kadar iyi olduğunu hatırlatacak ortalama yarışlara da ihtiyacımız var." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir şeyin sürekli iyi gitmesinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini hatırlatan Brawn, bu nedenle ufak tefek düşüşler yaşamanın da önemli olabileceğini öne sürdü.

Brawn, "Ben bir şarap meraklısıyım, bu konuda konuştuğum bir arkadaşım içtiğim şarabın ne kadar kaliteli olduğunu hatırlamam için ara sıra süpermarketten bir şeyler almam gerektiğini söylemişti."

"Elbette süpermarketten aldığım üründe bir sıkıntı yok, asıl amaç bir referans edinebilmek. Her hafta sonu iyi yarışlar izlersek bir yandan sonra referans noktasının nereye kayacağını merak ediyorum."

"Sezon çok fazla kötü yarışa da sahne olmadı, değil mi? Monza biraz sıkıcıydı, ama Brezilya gibi harika bir hafta sonu da izledik. Austin'deki mücadele de harikaydı. Sezon çoğunlukla iyi yarışlarla geçti, bizim istediğimiz de bu. Çoğu yarışın heyecanlı geçmesi seyirci çekecektir.

"Sıkıcı geçen yarışlara bakarsanız, onlar bile sürpriz bir güvenlik aracı girdiği anda hayat buluyor. Dolayısıyla yarışların iyi bir dengeye oturduğunu düşünüyorum, bundan memnunum." dedi.