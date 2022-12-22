Brawn: "Bazen kötü bir yarış izlemek, iyi yarışların değerini arttırıyor"
Eski Formula 1 sportif direktörü Ross Brawn, bazı yarışların sönük geçmesinin iyi olduğunu, bu sayede kaliteli yarışların daha fazla değer gördüğünü söylüyor.
Rekabeti arttırması ve araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırması amacıyla devreye giren yeni kuralların ilk sezonu boyunca farklı kalitede birçok yarışa tanıklık ettik.
Brezilya ve Britanya gibi uzun yıllar hatırlanacak yarışların yanı sıra Meksika, Azerbaycan ve İtalya gibi sönük yarışların da varlığı, izleyicilerin kafasında soru işaretleri bıraktı.
Formula 1'deki görevinden ayrılmaya hazırlanan Ross Brawn, bazı yarışların sönük geçmesinden endişe duymak için bir neden olmadığını düşünüyor -bunun en büyük sebebi, bu tür yarışlar sayesinde iyi yarışların daha fazla ilgi çekmesi!
Motorsport.com'un yeni kuralların sürekli olarak iyi yarışlar sunmamasından endişe duyup duymadığına ilişkin sorusuna Brawn, "Bu değişebilen bir şey."
"Ben biraz eski kafalıyım ve her yarışın iyi geçmesi halinde bunun bir noktada sıradanlaşacağını düşünüyorum. Bu nedenle bize iyi yarışların ne kadar iyi olduğunu hatırlatacak ortalama yarışlara da ihtiyacımız var." dedi.
George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bir şeyin sürekli iyi gitmesinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini hatırlatan Brawn, bu nedenle ufak tefek düşüşler yaşamanın da önemli olabileceğini öne sürdü.
Brawn, "Ben bir şarap meraklısıyım, bu konuda konuştuğum bir arkadaşım içtiğim şarabın ne kadar kaliteli olduğunu hatırlamam için ara sıra süpermarketten bir şeyler almam gerektiğini söylemişti."
"Elbette süpermarketten aldığım üründe bir sıkıntı yok, asıl amaç bir referans edinebilmek. Her hafta sonu iyi yarışlar izlersek bir yandan sonra referans noktasının nereye kayacağını merak ediyorum."
"Sezon çok fazla kötü yarışa da sahne olmadı, değil mi? Monza biraz sıkıcıydı, ama Brezilya gibi harika bir hafta sonu da izledik. Austin'deki mücadele de harikaydı. Sezon çoğunlukla iyi yarışlarla geçti, bizim istediğimiz de bu. Çoğu yarışın heyecanlı geçmesi seyirci çekecektir.
"Sıkıcı geçen yarışlara bakarsanız, onlar bile sürpriz bir güvenlik aracı girdiği anda hayat buluyor. Dolayısıyla yarışların iyi bir dengeye oturduğunu düşünüyorum, bundan memnunum." dedi.
Sainz: "Gelecek sezon mükemmel olmamız gerekiyor"
Motorsport.com Türkiye ziyaretçileri, 2022 F1 sezonunun enlerini seçiyor
Son Haberler
Marko: "Londra'da Noel partisi verdik, masraflar bütçe sınırına dahil değil!"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, şampiyonluk kutlamalarından söz ederken 2022 sezonunda bütçe sınırını aşmadıklarını belirtti.
F1 2022 teknik: Alfa Romeo'nun kısa ve hafif C42'si geri dönüşte nasıl etkili oldu?
Alfa Romeo, F1'in COVID-19'un etkili olduğu 2020/2021 sezonlarında rakipleri iyi kazançlar elde ederken formu düştüğü için iki zorlu sezonu geride bıraktı.
Lappi: "Toyota ve Hyundai arasında hiçbir fark yok"
Hyundai ile ilk tam sezonuna hazırlanan Esapekka Lappi, i20 N'in geçen yıl sürdüğü Toyota Yaris ile neredeyse aynı seviyede olduğunu söyledi.
Hamilton: "W13'ün içinde sanki bir hayalet var gibi hissediyordum!"
Lewis Hamilton, 2022 sezonunun sürekli bir şeyler deneyerek geçtiğini ve ilk yarışlarda aracın içinde bir hayalet varmış gibi hissettiğini söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.