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Önceki / Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Brawn: “Bakü’nün heyecan verici sonu, sprint yarışları için iyiye işaret ediyor”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ross Brawn, pazar günkü Azerbaycan Grand Prix’sinde kırmızı bayrak ardından tekrar başlatılan yarışın “heyecan verici” son turunun yeni sprint yarışı formatı için iyiye işaret ettiğini söyledi.

Brawn: “Bakü’nün heyecan verici sonu, sprint yarışları için iyiye işaret ediyor”

Max Verstappen, Bakü’de finişe sadece 4 tur kala patlaması ile duvara çarptı ve ana düzlükteki aracın enkazının temizlenmesi için kırmızı bayraklarla yarış durduruldu.

FIA yarış direktörü Michael Masi, yarışın tekrar başlatılmaması için hiçbir sebebin olmadığını söyledi ve yarışın yeniden başlatılmasıyla 2 turluk bir sprint yarışı yapılmış oldu.

Güvenlik aracı ardından yeniden start alındığında Lewis Hamilton, liderliği almaya çalışırken bir hata yaparak puan barajı dışına çıktı. Ayrıca, Pierre Gasly ve Charles Leclerc arasında da üçüncülük için bir mücadele yaşandı.

Yarışın ardından F1’in resmi web sitesinde yazdığı yazıda Brawn, bu son iki turun yeni sprint yarışı formatından esinlendiğini belirtti.

“Azerbaycan Grand Prix’sinde spikerlerin pist üzerindeki aksiyonun devam etmesi için 10 tura daha ihtiyaçları olduğunu söylediklerini duyunca çok sevindim çünkü bu, sprint yarışları formatı için güzel bir ilk denemeydi.”

“Sprint yarışları biraz daha uzun olacak, yaklaşık 17-20 tur civarı ama aynı hissi verecek çünkü pilotların lastiklerini korumaya çalışmalarına gerek kalmayacak.”

 

F1 ilk sprint yarışını gelecek ay Britanya Grand Prix’sinde gerçekleştirecek. Pazar gününün gridinin belirlenmesi için cumartesi günü, 100 km’lik sprint yarışı yapılacak. Ayrıca sezonun ilerleyen tarihlerinde İtalya’da ve Brezilya'da olmak üzere iki kere daha yeni format denenecek. 

Alpine pilotu Fernando Alonso, yarışın tekrar start almasıyla onunculuktan, altıncılığa kadar yükseldi ve lastikleri önemsemeden istediği kadar sınırları zorlayabilmekten keyif aldığını söyledi.

Alonso, “Pazar günleri, daha fazla 2 turluk ya da 25 turluk yarışlara ihtiyacımız var.”

“Bence eğlenceliydi, pilotların son iki turda agresif olması ve lastiklerimizi korumamızın gerekmediğini bilmek güzeldi.” dedi.

AlphaTauri'den Gasly ise son iki turun büyük bir bölümünü, F1’deki 3. podyumunu kazanmak için Charles Leclerc’e karşı savunma yaparak geçirdi.

Fransız pilot, son iki turdaki sprint yarışını “içinizde bir tür adrenalin hissediyorsunuz” ve “sanki kafesten çıkarılmış bir aslan gibi oluyorsunuz” diyerek tanımladı.

Gasly, “Herkes, kısa bir sürede çok pozisyon kazanmayı amaçlıyor.”

“Ben son iki turun tekrarını izlemedim ama benim için çok gergin geçti. Şahsen çok eğlendim. Gelecekteki diğer yarışların da böyle olmasını umuyorum.” dedi.

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Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"

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Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"
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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Luke Smith

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