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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Bahreyn'deki 2. yarış oval pistte olabilir"

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Brawn: "Bahreyn'deki 2. yarış oval pistte olabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
11 Haz 2020 18:45

Formula 1'in Sportif Patronu Ross Brawn, bu sene Bahreyn'de 2 yarış olabileceğini, ikinci yarışın pistin hemen hemen oval olan versiyonunda yapılabileceğini söyledi.

2020 sezonunun Avrupa ayağını açıklayan Formula 1, sezonun kalan kısmı üzerinde çalışıyor. Sezonun 29 Kasım ve 6 Aralık'ta Bahreyn, ardından 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek Abu Dhabi yarışlarıyla tamamlanması planlanıyor.

Brawn, Bahreyn'de planlanan ikinci yarışın, büyük ölçüde hızlı virajlardan oluşan "Dış Pist"te gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Brawn, "Bahreyn'in güzelliklerinden birisi birçok versiyonunun olması. Bahreyn'e gidip iki farklı pistte yarışabiliriz."

"Orada neredeyse oval bir pist versiyonu var. Bu oldukça heyecan verici olabilir. Tüm pist versiyonları FIA'nın Grade 1 lisansına sahip. Bu yüzden böyle bir seçeneğimiz hazır. Orada iki farklı versiyon pist hazırlamak, çok ciddi çalışma gerektirecek. Bunun için önceden hazırlıkların başlaması gerekiyor. Bunu hesaba katmalıyız." dedi.

F1, deniz aşırı yarışları planlamada zorlanıyor. Şu an için net olan son yarış 6 Eylül'deki İtalya GP. Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP'lerinin önümüzdeki günlerde resmen iptal edilmesi bekleniyor. Bu durumda daha fazla Avrupa yarışı boşlukları doldurabilir.

Brawn, "Kapsamlı bir sezon yapabilmemiz için, takvime ekleyebileceğimiz 1-2 Avrupa yarışı daha olabilir. Bu konuda şimdilik bir açıklama yapamayız. Çalışmalar devam ediyor."

"Gerçekten yapmak istemediğimiz şey, bir şeyi açıklayıp ardından değişiklik yapmak. Aynı zamanda seyahat planlamaları için doğru zamanda açıklama yapmalıyız. İkinci yarıdaki bazı yarışlarda seyirci olmasını umuyoruz. Bu yüzden bilet sarışı ve reklam çalışmaları için de zamana ihtiyacımız olacak." dedi.

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Editör Adam Cooper

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