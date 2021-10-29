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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Brawn: "Austin, ABD'de birkaç yarış yapılabileceğini gösterdi"

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Ross Brawn, 2021 Amerika Grand Prix'sinin, Amerika'da "rahat bir şekilde" iki veya ikiden daha fazla yarış düzenlenebileceğini gösterdiğini düşünüyor.

Brawn: "Austin, ABD'de birkaç yarış yapılabileceğini gösterdi"

Liberty Media'nın sporu devralmasından bu yana, Amerika, F1'in en çok değer verdiği ve açılmak istediği market konumunda. F1'in CEO'su Stefano Domenicali de bunu çoğu fırsatta dile getiriyor ve F1 yönetimi, sporun Amerika'da daha da büyümesi için büyük çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'si ise Amerika'da F1'e duyulan ilginin ne kadar arttığını gözler önüne serdi. Austin'de gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü ve bu büyük etkinliği 3 gün boyunca toplam 400.000 kişi pistten canlı takip etti. Pistteki atmosfer ise etkileyiciydi. 

Amerika'da F1'e duyulan ilgi giderek artıyor ve gelecek sene Amerika'da 2 yarış düzenlenecek.

Amerika'daki ikinci yarış Miami'de gerçekleştirilecek ve Hard Rock Stadyumu'nun etrafına yapılacak olan pistte yarışılacak. Las Vegas'ta üçüncü bir yarış gerçekleştirileceğine dair söylentiler ise gün geçtikçe artıyor. 

F1'in motor sporları şefi Brawn, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sinin, Amerika'da birden çok yarış gerçekleştirilebileceğini kanıtladığını düşünüyor. 

Konu hakkında konuşan Brawn, "Amerikalı taraftarlarda güçlü bir ilgi görüyoruz. Taraftarlar pilotları, pilotların kişiliklerini biliyorlardı; F1'in ayrıntılarını biliyorlardı."

"Bu durum heyecan verici ve bence bu, Amerika'da rahat bir şekilde iki ya da daha fazla yarış yapabileceğimizi gösteriyor. Taraftarların hafta sonu boyunca gösterdiği tutkuları sayesinde bunu söyleyebiliyorum." 

"Oldukça Amerikan bir hafta sonuydu ve böyle olması, hafta sonunu daha iyi yaptı. Böyle yarışları seviyoruz. Austin gibi büyük bir şehre yakın olmak fantastik."

"Hafta sonu boyunca 380.000 taraftarın geldiğini görmek ve onların etkileyici bir atmosfer yaratması güzeldi." dedi. 

Fans in a grandstand take photos

Fans in a grandstand take photos

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Taraftarların hafta boyunca yaratığı güzel atmosfere ek olarak, yarış da oldukça heyecan vericiydi. Şampiyonluk mücadelesi veren Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın mücadelesi, Amerika'da da devam etti.

Büyük bir stratejik mücadeleye sahne olan ve kimin kazanacağı son tura kadar belli olmayan yarışı Verstappen, Hamilton'ın hemen önünde kazanmayı başardı. Brawn, şampiyonluk mücadelesi veren iki pilotun da çok iyi bir yarış çıkardığını düşünüyor. 

"Yarışın sonuna kadar kimin kazanacağı belli değildi. Ne Lewis ne de Max hata yaptı ve bu şampiyonayla alakalı fantastik olan da bu."

"Hatasız süren iki pilotumuz var ve ben, onlardan gerçek bir hata gördüğümü düşünmüyorum." 

 

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