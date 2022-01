Brawn: "Artık takımların paralarıyla öne çıkamaması büyük fark yaratacak"

2021 sezonunda, Formula 1'de ilk kez bütçe sınırı getirildi ve takımların yıl boyunca en fazla 145 milyon dolar harcamasına izin verildi.

Bu sınır, 2022 ile birlikte 140 milyon dolara düştü ve 2023 yılında 135 milyon dolara kadar düşecek.

Geçmişte, yoğun şampiyonluk döneminde takımların harcadığı tutar 500 milyon doları buluyordu. Hatta Mercedes'in, baskın olduğu dönemde 550 milyon dolar bütçeye sahip olduğu tahmin ediliyordu.

Benzer şekilde Red Bull ve Ferrari'nin bütçesi de 500 milyon dolara yakındı. Oysa diğer takımların çoğu 150 milyon dolar bile harcamıyor.

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, New York Times'a şöyle dedi: "Bütçe sınırı, Formula 1 için oldukça önemli bir değişiklik."

"Zengin ve daha fazla paraya sahip olan takımlar, artık tüm kaynaklarını bu mücadeleye koyamıyorlar. Bütçe sınırı içerisinde sınırlı miktarda kaynakla çalışmak zorundalar."

"Şu an sahip olduğumuz bütçe sınırında harcama yapan muhtemelen dört veya beş takım var. Miktar azaldıkça, daha fazla takım bütçe sınırının tepesinde olacak."

"Formula 1'deki takımların çoğunun, gelecek yıl veya iki yıl içerisinde, bütçe sınırının üst limitine çıkacağını düşünüyorum. Bu da herkesin aynı kaynağa sahip olduğu anlamına geliyor olacak. Bana göre bu, çok önemli bir nokta."

"Geçen yıl, sezonun bu kadar yakın kalmasının nedenlerinden birisi, takımların eskisi kadar çok para harcayamamasıydı."

"Bu bizim bütçe sınırı uyguladığımız ilk yıldı ve Mercedes ve Red Bull Racing, istedikleri kadar para harcayamadılar. Buna izin verilmedi."

"Bu da şampiyonanın tüm sezon boyunca yakın geçtiği anlamına geliyordu. Bir takımın daha fazla para yatırarak avantaj kazanması gibi bir durum yoktu."

"Şimdiye kadar Formula 1'de rekabet etmek için önemli bir bütçeye sahip olmanız gerektiğini söyledik ancak bunu sınırlamamız gerekiyordu. Para harcamaya devam edemezsiniz. Sınırlama getirince, daha yakın bir şampiyonaya ve daha yakın bir rekabete sahip oluyorsunuz."

"Kurallar, lastikler ve diğer hususlar üzerinde çok çalıştık, böylece gelecekte takımlar yakın şekilde savaşabilirler."

"Hâlâ en iyi takımın, en iyi aracın ve tabii ki en iyi sürücünün kazanmasını istiyoruz."

"Ancak bu takımın büyük bir fark yaratmasını istemiyoruz. Bu yüzden gelecek konusunda iyimserim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images