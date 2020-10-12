Brawn, 2026 kurallarının Honda’yı F1’e geri çekmesini umuyor

Japon üretici, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2021 sonunda F1 programını durduracağını duyurmuş ve Red Bull ile AlphaTauri’yi yeni bir motor tedarikçisi arayışında bırakmıştı.

Honda, araştırma ve geliştirme alanındaki kurumsal kaynaklarını, karbonsuz teknolojilerin çekirdeği olacak yakıt hücreli araç (FCV) ve bataryalı EV (BEV) teknolojileri dahil olmak üzere gelecekteki güç ünitesi ve enerji teknolojileri alanlarına aktarması gerektiğini belirtmişti.

Mevcut kurallarda spora yeni üreticilerin katılmayacağını kabul eden Brawn, Honda’nın gelecekteki kuralları daha çekici bulacağını işaret etti.

F1.com’daki köşe yazısında Brawn, “Honda’nın 2021 sonunda Formula 1’den ayrılacak olması talihsiz. Yarış kariyerimde dördüncü kez bırakıp geri döndüler.”

“Durumlarının değişeceği ve F1’in gelişeceği konusunda iyimserim. Onları tekrar çekebiliriz.”

“Tüm otomotiv şirketleri şu anda büyük zorluklarla karşı karşıya.”

“Ve biz F1 olarak buna yanıt vermeli ve F1’in bu zorluklarla uyumlu olmasını, bununla ilgili kalmasını ve F1 içinde otomotiv ortaklarına, F1 dışındaki hedeflerine destek verebilecek uygulanabilir mücadeleler sağlamamız gerek.”

“Umarım en geç 2026’da getirilecek olan yeni güç ünitesi formülü onları tekrar geri gelmeye teşvik eder.”

“Ayrıca onları gelecekte, ne tür bir güç ünitesi benimseyeceğimizi önerecek olan yeni FIA çalışma gruplarının bir parçası olmaya teşvik edeceğiz.”

“Onlar F1’de harika bir ortak oldular ve gelecekte de onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.