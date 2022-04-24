Brawn, 2023 için altı sprint yarışı hedefliyor

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Brawn, aslında bu sezon için altı sprint etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyordu ama bu yarışların bütçe sınırı altındaki potansiyel maliyeti üzerine takımlar ile konuşulduktan sonra, geçtiğimiz yıl gibi üç yarış gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bununla birlikte sprint yarışları, önümüzdeki salı günü gerçekleştirilecek F1 Komisyonu toplantısının konularından biri olacak ve bir kez daha, gelecek yıl için bu etkinliklerin sayısının artırılması gündeme gelecek.

Brawn, takımları bu plana ikna edebilmeyi umuyor.

Brawn, "Salı günü, sprint etkinliklerinin sayısını altıya çıkarmak üzerine konuşmak istiyoruz."

"Yani gelecek yıl altı yarış olmasını istiyoruz. Bunun başarısını göreceklerini düşünüyorum."

"Geçtiğimiz yıl, eski araçlarla tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyorduk ama bence bunun, yeni araçlara ve araçların felsefesine nasıl uyduğunu göreceklerini düşünüyorum."

"Bu yüzden, bunun değerini ve taraftarlara ne sunduğumuzu görecekleri konusunda iyimserim. Ayrıca sprint yarışlarının, harika bir cuma günü sağladığını unutmamalıyız. Cuma günü sıralama turları yapılıyor ve taraftarlar için üç gün boyunca aksiyon oluyor. Bunu göz ardı edemeyiz." dedi.

Brawn, önümüzdeki hafta, formattaki herhangi bir değişikliği tartışmadan önce 2023'teki sprint sayısının onaylanması gerektiğini söyledi.

Brawn, "Eğer çok fazla değişiklik yapmaya çalışacaksak, en azından altı yarışın onaylanmasını isterim."

"Daha sonra, bu üç yarışın ardından formatta geliştirmek istediğimiz şeyler olup olmadığını görebiliriz. Fakat altı yarışa çıkarmak ve bunu tam olarak yerleştirmek istiyorum."

"Bunun ardından, değer gördüğümüz herhangi bir format değişikliği varsa, onları değerlendiririz."

"Altı yarışı, salt çoğunluğun onaylaması gerekiyor. Gelecekteki herhangi bir format değişikliğinin ise nitelikli çoğunluk tarafından onaylanması gerek. Yani sekiz takımın onay vermesi gerekiyor."

"Bu yüzden önemli olan, önce altı yarışın onaylanması. Sonrasında bunu gelecekte daha fazla geliştirmeyi değerlendirebiliriz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Brawn, sprint yarışlarında sadece ilk üçe değil, ilk sekize puan verilmeye geçilmesinin olumlu bir değişiklik olduğunu söyledi.

Brawn, "Elbette bunu daha değerli ve grid içerisinde cazip bir hale getirmek için yaptık."

"Bu yüzden bu denemeleri yapmak ve nasıl gelişeceğini görmek harika." dedi.

Brawn, Imola'daki sprint yarışının, formatın değerini gösterdiğini düşünüyor.

"Hepimizin bildiği üzere onlar yarış pilotları. Bu yüzden bu yarışta rahat davranacakları düşüncesine katılmıyorum. Bence şanslıydık ve lastikler sprint için mükemmeldi çünkü performans kaybetmeye başladılar."

"Elbette normal bir yarışta sürücüler pite gelirdi, lastikleri değiştirirdi ve her şey stratejiye bağlı olurdu. Fakat bu yarışta tek bir şansımız vardı ve sürücüler lastikleri sona kadar götürmek zorundaydı."

"Bence bu, yarın için Ferrari'ye iyi bir iç görü sağladı. Bugün öğrendikleri ile yarınki yarışta daha güçlü olacaklarını düşünüyorum."

"Yani sprint yarışından oldukça memnunuz. Harika bir eğlenceydi, çok fazla rekabet ve çok fazla geçiş oldu."

"Araçların takip edebildiğini gösterdik. Bunun DRS olduğunu söyleyebilirsiniz ama aracın arkasına gelmeden DRS'yi kullanamazsınız. Bu yüzden genel olarak harika bir başarı oldu."