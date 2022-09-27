Brawn, 2022 sonunda F1 sportif direktörlüğü görevinden ayrılmak istiyor
Formula 1 büyük olasılıkla yakında yeni bir sportif direktör aramak zorunda kalacak. Ross Brawn şu anda bu görevi üstlenmeye devam ediyor ancak yakın gelecekte görevinden ayrılmayı planladığını söylüyor.
Uzun yıllardır çeşitli Formula 1 takımlarında yer aldıktan sonra, 2017'nin başlarında sportif direktör olarak Formula 1'e geri dönen Brawn, Liberty Media'nın sporu Bernie Ecclestone'dan devraldığı süreçte spora öncülük etmişti.
Brawn, özellikle 2022'deki teknik düzenlemelerde büyük rol oynadı ve uygulamaya koyduğu çoğu şey pozitif etki yarattı. 1978'den bu yana Formula 1'de Williams, Ferrari, Brawn GP ve Mercedes gibi takımlarda da görev alan Britanyalı, bu yıl 68. yaş gününü kutlayacak ve artık spordan ayrılmak için doğru vaktin geldiğini düşünüyor.
Brawn, Sport1 ile yaptığı röportajda, 2022 sonunda görevi bırakmak istediğine dair söylentilerle ilgili olarak şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse artık daha az şey yapmak istiyorum."
"Elbette bilgimle, göreve hazır olmaya devam edeceğim fakat artık her gün tek bir alandan sorumlu olmayacağım. Bu da çocuklarıma ve torunlarıma daha fazla bakabileceğim, daha sık balık tutabileceğim ve bahçemle daha fazla ilgilenebileceğim anlamına geliyor."
Bir bakıma Brawn, artık tam zamanlı çalışmayacağını söylüyor.
Yeni düzenlemelerin işleyişinden memnuniyet
Brawn 2022 sonunda F1 sportif direktörlüğü görevinden ayrılırsa, 2022'deki teknik düzenlemeleri, onun son büyük başarısı sayılacak.
Yeni kurallar, araçların birbirlerini daha kolay takip edebilmeleri ve sürücülerin birbirleriyle daha sık savaşabilmeleri amacıyla getirildi.
Brawn, "Genel olarak mevcut kurallardan oldukça memnunum. Araçlar birbirlerini daha yakın edebiliyor ve dolayısıyla daha fazla geçiş oluyor."
"Pirelli de duruma katkıda bulundu, dolayısıyla her şey yolunda gitti. Bazı takımların yeni kuralları daha iyi anlaması ve diğer takımların sorun yaşaması, tipik bir Formula 1 örneği ve önceden hesaplanmış bir şey değil."
"Özellikle Mercedes zarar gördü ama durumu toparlayacaklar." dedi.
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