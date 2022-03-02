Brawn: "2022 kurallarını manipüle edecek tasarımlar yasaklanabilir"

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2022 kurallarının temel amacı araç takibini kolaylaştırmaktı. Barcelona'da yapılan ilk test sonrasında birçok pilot bu konuda pozitif geri bildirimlerde bulundu.

Yeni kurallarla birlikte, araçlar öndeki daha yavaş araçlara herhangi bir "kirli havaya" maruz kalmadan yaklaşabilecek, böylece ani yere basma gücü kayıpları yaşanmayacak. Bu sorun, senelerdir katlanarak artmaktaydı.

Bununla birlikte, takımlar yeni düzenlemelerle araçlarından alınan yere basma kuvvetinin bir kısmını geri almak istemekteler. Bunun sonucunda da bir dizi dahiyane tasarım çözümleri ortaya çıktı.

Ancak bu yeniliklerden herhangi biri F1'i 2022'nin yeni düzenlemelerinin ana hedefinden uzaklaştırabilir. Formula 1 şefi Brawn, araçlarını zorlayabilecek bir rotaya sokmak isteyen takımlara bir uyarıda bulunarak bu yeniliklerin "kurallar sınırlarına çekileceğini" açıkça belirtti.

Barcelona'da tüm takımlar araçlarını ilk kez piste çıkardılar. F1 şimdi araçları sezon boyunca yakından takip edecek.

F1TV'ye konuşan Brawn, "Yeniliklerin hiçbirinin aracın temel özelliklerine zarar verdiğini düşünmüyorum, ancak bunu defalarca söyledim, yeni araçları tasarlamak için birlikte çalışan çalışma grubu işini yapmaya devam edecek."

"[Grup] artık verilere ve tasarımlara erişebiliyor ve bu tasarımlardan herhangi birinin yanlış yönde hareket edip etmediğini değerlendirecekler. Bir sorun ortaya çıkarsa takımları hafifçe dürtecekler."

"Bazı sürücülerle konuştuğumda, yeni araçlarla takibin kolaylaştığını görüp tüm bu çalışmaları takdir ettiklerini düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sezon öncesi testlerinde, iki takım agresif tasarımlarıyla göze çarptı: Ferrari ve Red Bull. En çok sürprize sahip araç ise Red Bull'un yeni aracı RB18 gibi görünüyor.

RB18, diğer araçlarda da görülen birçok teknik yeniliğe sahipti, ancak en çok dikkat çeken parçaları sidepod oldu. Sidepod, alt gövdesinde bir parça eksik olacak şekilde tasarlanmış.

Ferrari'nin sidepod tasarımı da göze çarpıyor. Hava akımını hızlandırmak ve onu arka kanadın hemen altındaki geri dönen huzme kanadına doğru fırlatmak için tasarlanmış gövdede iki derin eğim bulunmakta.

Buna ek olarak, bu sezonun otomobillerinde çok sayıda ilginç zemin konsepti var, Mercedes dalgalı konsepte geri dönerken, Ferrari'nin birçok farklı zemin tasarımlarını denediği görülüyor.

Brawn, "Ferrari'ye bakarsanız, çok aşırı, o çok derinden şekillendirilmiş sidepodların en radikal tasarım olduğunu düşünüyorum."

"O katın kenarlarında çok fazla ilginç ayrıntı var, zeminin kenarındaki ayrıntı açısından çok sayıda çözüm var." dedi.

Formula 1 10 Mart'ta, sezonun açılış yarışından bir hafta önce, Bahreyn'de ikinci ve son sezon öncesi testini düzenleyecek. Bu testlerde Bahreyn GP'sine çıkacak araçları görmemiz bekleniyor.