Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''

2022 Formula 1 aracının tam ölçekli modeli, Britanya Grand Prix hafta sonunda lanse edildi ve tasarım, gelecek sezonda ve sonrasında daha yakın yarışlar yapılabilmesi amacını taşıyor.

Brawn, bu tasarımın sadece ''çalışma saati'' değil, aynı zamanda ''30 yıllık bir emek'' barındırdığını söyledi.

Formula1.com'daki köşesine yazan Brawn şu ifadeleri kullandı: ''Formula 1, devrim başlatan 2022 aracının tam ölçek modelinin Silverstone'da lansmanını yaptı ve aldığımız geri dönüşler oldukça pozitif oldu.''

''Bunun, F1 ve FIA'nın bir tasarımı yaparken ve spor yarış araçlarının gittiği yönü belirlerken, ilk kez bu kadar yoğun bir çalışma yaptığını unutmamalıyız. Bu, arkasında 30 yıllık emek olan bir program.''

''Bu Formula 1 ve FIA'nın yeni kuralları yorumlama şekli ve takımların gelecek sene nasıl çözümler bulacağını merak ediyorum.''

Birçok takım şimdiden odaklarını 2022 araçlarına kaydırmıştı ve artık taraftarlarla, sürücüler de aracın nasıl göründüğüyle ilgili fikre sahip olabildi.

Lewis Hamilton, aracı ilk kez gördüğünde bunun ''gerçekten ciddi bir meydan okuma'' olacağını söylerken, Carlos Sainz aracın mevcut tasarıma göre ''daha agresif'' olduğunu söyledi. Fernando Alonso ise tasarımı ''fütürist'' bulduğunu belirtti.

F1 2022 car 1 / 3 Fotoğraf: Formula 1 F1 2022 araç konsepti 2 / 3 Fotoğraf: Formula 1 F1 2022 car 3 / 3 Fotoğraf: Formula 1

Brawn, aracın özellikle araçların birbirini daha kolay geçebilmesi için tasarlandığını da ekledi.

''2022 araçları kullanılarak daha fazla geçiş yapılabilecek ve Pazar günü Silverstone'da gördüğümüz gibi daha az DRS treni göreceğiz.''

''Bu hafta sonu araçların performans açısından çok yakın olup, birbiriyle yarışmakta zorlandığını gördük.''

''Araçların arasında uygun bir performans farkı olduğu zaman, Formula'da geçiş yapılabilir. Ancak performanslar yakın olduklarında, özellikle Silverstone gibi pistlerde geçiş yapamazsınız.''

''Yeni aracın daha fazla tekerlek tekerleğe yarış sunacağına eminiz ve taraftarlarımız için istediğimiz şey de bu.''