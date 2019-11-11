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Formula 1 / Son dakika

Brawn, 2021 kurallarını geliştirmeye açık

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Brawn, 2021 kurallarını geliştirmeye açık
Ekleyen:
, Editör
11 Kas 2019 17:00

Ross Brawn, 2021 Formula 1 kurallarını daha da geliştirmeye açık olduklarını söyledi.

Formula 1'de 2021 yılıyla birlikte kurallar değişecek ve yeni kurallar geçen hafta itibariyle açıklandı.

Takımlar genel olarak yeni kurallara destek verdiler ve kuralları veto eden ya da karşı çıkan herhangi bir takım çıkmadı.

Ancak tüm takımlar, 2021 sezonu öncesinde kuralların daha da geliştirilmesini istiyorlar.

Auto Motor und Sport'a konuşan Brawn, buna karşı olmadığını söyledi ve ekledi: "Bu her zaman için olması gereken bir şey. Kağıda yazdığımız şey sadece bir başlangıç noktası. Geliştirme fırsatları gördüğümüz zaman, bunları elbette ki kullanacağız."

Geçtiğimiz günlerde konuşan Ferrari'nin CEO'su Luis Camilleri de, "Açıklanan şey sadece sürecin bir başlangıcı. Sonu değil." demiş ve değişiklikler olması gerektiğini savunmuştu.

Öte yandan Brawn, motorların dondurulması fikrine de sıcak bakıyor.

"Öncelikle bunun önünde iki engelimiz var. Üreticiler sadece dört motor aynı seviyeye geldiği zaman bunu kabul etme eğilimindeler. Diğer konu ise yakıt. Biz karbon nötr yakıtları teşvik etmek istiyoruz. Fakat bunun için motorların aşamalı olarak dondurulması gerekiyor."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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