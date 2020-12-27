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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "2020'nin en iyi sürücüsü Hamilton olmalı"

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Brawn: "2020'nin en iyi sürücüsü Hamilton olmalı"
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Formula 1 sportif direktörü Ross Brawn, Lewis Hamilton'un "bu senenin en iyi sürücüsü olması gerektiğini" söylerken bu sezon kendisini en çok etkileyen pilotlardan da bahsetti.

Formula 1 sportif direktörü Ross Brawn, F1’in en iyi pilotları arasında anılması gerektiğini kanıtlayan Lewis Hamilton’un “2020 sezonunun en iyi sürücüsü” olması gerektiğini söyledi.

Bu sezon 7. şampiyonluğunu alarak Michael Schumacher’in rekoruna ortak olan Lewis Hamilton, bu sezon katıldığı 16 yarışın 10’undan galibiyetle döndü.

Britanyalı pilot sadece Schumacher’in dünya şampiyonluğu rekorunu eşitlemekle kalmadı, Alman pilotun galibiyet sayısı rekorunu da kırarak sezonu 95 galibiyetle kapattı.

F1 Nation podcastinde konuşan Brawn, Hamilton’un sezonun açık ara öne çıkan pilotu olmasının sebebinin İngiliz pilotun “kazanmaması gereken yarışları da kazanması” olduğunu söyledi.

Sezonun en iyi sürücüsü sorulduğunda Brawn, “Bence Lewis olmalı ve olmalı derken dünya şampiyonluğu sayısında çizgiyi yukarıya taşıdığı için söylüyorum.” dedi.

Brawn, “İnsanların onun en iyi araca sahip olduğunu düşünmesinin onlar için kolay olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kazanmaması gereken yarışları kazandı.”

“Türkiye’yi düşündüğünüzde muhtemelen senenin en zor yarışıydı ve fırsat gelene kadar orada sessizce durdu, sonrasında en iyi pozisyonu yakalayarak yarışı kazandı.”

“Halihazırda bildiğimiz bir şeyi tekrardan göstermiş oldu: onun gerçekten olağanüstü bir pilot olduğunu. Kesinlikle Schumacher ve Senna seviyesinde, o konuda hiç şüphe yok.” dedi.

Brawn, şampiyonada 3. olan ve sezon boyunca 2 galibiyet alarak çok baskın Mercedes takımıyla tek başında mücadele eden Red Bull pilotu Max Verstappen’den de özellikle etkilendiğini belirtti.

Brawn, “Max’ın birkaç sene önceki haline kıyasla bu sene çok olgunlaştığını düşünüyorum. Ama bu sezon çok şanssız olduğunu da söylemeliyim.”

“Aracın tam orada olmadığı zamanlar oldu ve kendi suçu olmayan kazalara karıştığı için ondan birkaç güzel yarış daha izlemekten de mahrum kaldık.”

“Ama sahip olduğumuz sürücülerden ümitvarım, gelecekte özellikle araçları geliştirerek takımların rekabetçiliğini ve takip etme yeteneklerini geliştirdiğimizde çok iyi yarışlara şahit olacağımızı düşünüyorum.”

“Çok iyi sürücülere sahibiz ve bence hepimiz George Russell Mercedes’in içine oturduğunda çok heyecanlanmıştık. Pek gerçekleşmeyen bir peri masalı oldu ama bunu unutacağımızı sanmıyorum. Bu sene birkaç güzel hikayemiz oldu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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