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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Brawn: "100 galibiyete ulaşılacağını hiçbir zaman düşünmüyorduk"

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Formula 1 motor sporları şefi Ross Brawn, Lewis Hamilton'ın 2021 Rusya Grand Prix'sinde ulaştığı 100 galibiyet kilometre taşına ulaşmasının zamanında düşünülemediğini ve bunu inanılmaz bulduğunu söyledi.

Brawn: "100 galibiyete ulaşılacağını hiçbir zaman düşünmüyorduk"

Sochi'deki yarışın bir noktasında Hamilton, lider Lando Norris'i yakalamayı başardı ancak McLaren pilotuna atak yapma fırsatı bulamadı. Hamilton'ın yarışı ikinci sırada bitirmesi bekleniyordu, ancak yağmur başladı ve her şey değişti.

Norris, takımının kararsız kalması ile beraber kuru zemin lastikleriyle yola devam etti, Mercedes ise Hamilton'ı pite alarak doğru kararı aldı.

Pazar günü Sochi'de yapılan dramatik yarış hakkında düşüncelerini paylaşan Brawn, Hamilton'ın başarısı hakkında, "Bu kilometre taşı, hiç kimsenin ulaşılmasını beklemediği bir kilometre taşıydı. Michael'ın 91 galibiyet sayısı, hiç kimsenin ulaşamadığı bir noktaydı ve kimsenin buna ulaşması beklenmiyordu."

"Ama Lewis bunu geçti ve şu anda 100 galibiyete sahip ve onu durduracak hiçbir şey yok. Nereye kadar çıkacağını kim bilir? F1'de bizimle beraber birkaç sene daha olacağı belli ve her sene yarış kazanmaya devam edecek."

"200 galibiyet almasını bekleyemeyiz diye düşünüyorum, ancak bana göre onun da oldukça rekabetçi ve motive olduğu göz önüne alındığında, 20 tane daha galibiyet almasını bekleyebiliriz."  

"Bu, inanılmaz bir olay ve ona tebrikler, hiç kimsenin beklemediği bir yere çıkmayı başardı."

Valtteri Bottas, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and the Mercedes team celebrate victory

Valtteri Bottas, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and the Mercedes team celebrate victory

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Mercedes ve Lewis, yakın tarihte dominasyon kurmaları beklenen bir pistte, sıralamalarda istedikleri noktada değillerdi. Cuma antrenmanlarında seri hâlinde atılan turlarda ne kadar hızlı olduklarını gördük."

"Ayrıca avantaj yakalamaları için gereken her şeye sahiplerdi. Bu nedenle her şeyin plana göre gitmemiş olması, onlar için mükemmel bir şey değildi." dedi. 

Sochi'deki yarışın ardından Mercedes, 2021 F1 takımlar şampiyonasında 33 puanlık bir liderlik yakalarken, Hamilton ise sürücüler şampiyonasında Red Bull pilotu Max Verstappen'i iki puan farkla geçerek yeniden liderliği aldı.

Ancak Brawn, şampiyonluğun kolay şekilde gelmeyeceğini düşündüğünü söyledi: "Şampiyonluğu kazanmak için son yarışa kadar sıkı bir şekilde mücadele etmeleri gerekecek. Sıkı şekilde mücadele etmek, dışarısı ile mücadele etmekten farklıdır."

"Kendi içinizde sıkı bir mücadele veriyorsanız, olabilecek en kötü şey nedir ki? Eğer bir sürücü kazanmazsa, diğeri kazanacak. Nico ve Lewis'in şampiyonaya oynadığı seneler oldu ve bu senelerde kendileri iyi sonuç alamadığında, kalan parçaları toplayacak biri yoktu. Mercedes hata yaptığında bu duruma güvenebiliyordu."

"Şu anda böyle bir dayanak yok. Max, şampiyonada inanılmaz bir mücadele veriyor, Pazar günü fantastik işler yaptı, son sıradan gelip ikinci oldu ve her ne kadar şampiyona liderliğini kaybetse de, şu an Lewis'in sadece iki puan gerisinde."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, the Mercedes trophy delegate and Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, the Mercedes trophy delegate and Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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