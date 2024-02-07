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Bravi: "Sauber, 2024'te büyük bir adım atacak"

Sauber takım patronu Alessandro Alunni Bravi, İsviçreli ekibin yeni sezonda performans anlamında büyük bir ilerleme kaydedeceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Sauber C44

Stake F1 Team adı altında ilk yılını geçirmeye hazırlanan Sauber, yeni C44'ü büyük oranda değiştirdi.

Sauber takım patronu Alessandro Alunni Bravi, görevindeki ikinci yılına girmeye hazırlanıyor ve takımın geleceği hakkında epey pozitif konuşuyor.

Bravi şöyle konuştu: "Hangi pozisyonlar için yarışacağımızı söyleyemem."

"Rakamlar hakkında konuşmak her zaman zordur, ancak hedeflerimiz çok açık. Pit stoplarda, strateji çalışmalarında ve diğer tüm alanlarda hem araçtan hem de ekipten daha fazlasını elde etmek istiyoruz."

"Ana hedef 2023'ten daha iyi bir sonuç elde etmek."

"Geçen yıl şampiyonada dokuzuncu sırayı aldık, şimdi daha fazlasını umuyoruz. Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor - önümüzde uzun bir sezon var, mesele sadece başlangıçta rekabetçi olmak değil - aracı Aralık'a kadar geliştirmemiz, her yarışta elimizden gelenin en iyisini yapmamız ve sezon ilerledikçe ortaya çıkacak tüm fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor."

"Bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atacağımıza inanıyorum. Bunun ne kadar büyük olacağını zaman gösterecek."

Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı

Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı

Fotoğraf: Motorsport Images

Bravi, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun performansını görmek için de sabırsızlanıyor.

"Güçlü bir sürücü kadromuz var. Valtteri ve Zhou takımdaki üçüncü yıllarını geçiriyorlar. Bu istikrar özellikle dönüşüm sürecinde bizim için çok önemli."

"Sürücülerimize güvenimiz tam ve onlara potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir araç vermek istiyoruz."

"Valtteri çok deneyimli bir sürücü ve hem pistte hem de pist dışında bize büyük katkı sağlıyor. Geçen yıl, özellikle de sezonun son bölümünde, sıralama turlarında çok hızlıydı. Şimdi sıralama sonuçlarını iyi bir yarış temposuna dönüştürmemiz gerekiyor."

"Zhou pek çok insanı şaşırttı ama bizi değil. Gerçekten yetenekli ve sürekli üstüne koyuyor. İki yıl boyunca gelişimini izledik ve bu yıl yeteneğinin tüm yönlerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ."

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