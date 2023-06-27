Bravi: "Önümüzdeki dört yarışa Alfa Romeo daha güçlü olacak"

Takım, 2023 sezonunda şu ana kadar karışık performanslar sergilese de Bravi, Alfa Romeo'nun İspanya ve Kanada Grand Prix'lerinde elde ettiği başarılardan memnun.

Bravi, "Valtteri [Bottas] ile Kanada Grand Prix'sinde aldığımız bir puandan mutluyuz, her ne kadar finişe metreler kala [Lance] Stroll'e bir pozisyon kaybetmek acı olsa da."

"Yine de, bir puan sezon sonunda temel bir fark yaratabilir ve şimdi üst üste iki yarışta puan aldık."

"Tüm ekibe, Cumartesi günkü sıralama seansından sonra bu sonuç için gösterdikleri çaba ve sıkı çalışma için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Montreal'deki yarışa sırasıyla 14. ve 20. sıralardan başlayan pilotları ile Bravi, takımın sıralama performanslarını geliştirmeye odaklandığını kabul ediyor.

Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Alfa Romeo F1 Team, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Dikkatimizi vermemiz gereken şeyin Cumartesi günleri olduğunu biliyoruz: Daha iyi bir sıralama pozisyonu, nihayetinde daha fazla puan için mücadele etmemizi sağlayabilir."

"Yarış temposunda aracımız daha iyi görünüyor, bu nedenle C43'ün genel bir paket olarak rekabetçi olabileceğini biliyoruz."

F1 takvimi, yaz tatilinden önce son dört yarış için Avrupa'ya geri dönüyor ve Bravi; Avusturya, Britanya, Macaristan ve Belçika'nın Cumartesi günleri Alfa Romeo'ya daha uygun olacağına inanıyor.

"Yaz tatiline kadar yarışacağımız pistlerin sıralama performanslarımıza daha uygun olacağından eminiz."

"Mücadelenin ne kadar sıkı olduğunu bir kez daha gördük: Tek bir metre bir pozisyona mal olabilir, tıpkı sıralamadaki 0.1 saniyenin Q2 ile Q3 arasındaki farkı yaratabileceği gibi. Sürekli gelişmek için hem pistte hem de fabrikada sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."