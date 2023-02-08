Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

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Tek yeni unsurun renk düzeni olduğu birçok lansmanın ardından Alfa Romeo, 2023 sezonu için gerçek aracını tanıtan ilk takım oldu.

Araç geçen yıla kıyasla büyük bir evrime uğramış gibi görünüyor ve takım bu araç sayesinde ileriye doğru iyi adımlar atacağı konusunda hevesli.

Bu yıl takımın pistteki çalışmalarını yönetecek olan Alessandro Alunni Bravi, lansmanda bulunan isimlerden birisiydi ve 2023 hakkında açıklamalarda bulundu.

Bravi, "Öncelikle Andreas Seidl'a ve hissedarlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

"Bu pozisyona getirildiğim için kendimi çok gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Ekibimizdeki insanların yeteneklerini biliyorum ve hem onları hem de her gün durmaksızın çalışan harika bir insan grubunu temsil etmeyi çok önemli buluyorum."

"Bu role alçakgönüllülükle yaklaşmak istiyorum. Önümüzdeki zorlukların farkındayız ancak birlikte bir ekip olarak büyümeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Ben de herkesi desteklemek ve onları en iyi şekilde temsil etmek için orada olacağım."

"Bir hedef belirlemek istemiyorum, sezon başlamadan önce bunu yapmak karmaşıktır."

"Rakiplerimizin nerede olduğunu bilmiyoruz Ayrıca her şampiyonanın farklı bir hikaye olduğunun farkındayız."

"Gelişimimizi sürdürmek, takımı pist üstünde ve dışında her alanda geliştirmek istiyoruz. Fakat önümüzde zorlu bir görev olduğunun da farkındayız."

"Hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Bu sezonki hedefimiz sezon boyunca tutarlılık yakalamak ve önümüzdeki tüm zorluklarla yüzleşmek olacak."

"Ana hedefimiz bir takım olarak çalışmak ve son yıllarda gördüğümüz büyümeyi sürdürmek olacak." dedi.

La nuova Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Bravi, mevcut sürücü kadrosundan memnun olduklarını da ekliyor.

"Kadromuzdan çok memnunuz, çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bu kadroda yetenek ve deneyim bir arada. Valtteri [Bottas] geçen yıl takımın gelişiminde çok önemli bir rol oynadı ve bize hem pist üstünde hem de pist dışında büyük katkı sağladı. Hepimiz onun Formula 1'deki başarılarını biliyoruz."

"Zhou ilk Grand Prix'sinden bu yana etkileyiciydi ve ilk puanını henüz daha ilk yarışta aldı. Ardından sezon boyunca gelişimini sürdürdü."

"Harika bir sürücü kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca takım içinde sürekliliğe sahip olmak kesinlikle çok önemli."

"Valtteri ve Zhou birlikte iyi çalışıyor ve aralarında iyi bir işbirliği var."

"Takım ruhu, her alanda yakalamak istediğimiz önemli bir nokta."