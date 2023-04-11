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Bravi: "Bakü'ye kadar zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Sauber Grubu Genel Müdürü Alessandro Alunni Bravi, Avustralya Grand Prix'sinde Valtteri Bottas için zorlu geçen bir hafta sonunun ardından Alfa Romeo'yu 'şanssız' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
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Bravi: "Bakü'ye kadar zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz"
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Bottas sezon açılışında Bahreyn'de takımına dört puan kazandırdı ancak Cidde'de yarışı 18. sırada bitirdi. Melbourne'da yarışa pit yolundan başlayan Fin pilot 57. turdaki yeniden starta kadar büyük ölçüde resmin dışında kaldı.

Ayrıca Bottas, takım arkadaşı Zhou Guanyu'ya da geçilmiş oldu. Zhou yarışı 9. sırada bitirirken, Bottas 11. oldu.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından konuşan Bravi şunları söyledi: "Aslında ilk kırmızı bayrağın zamanlaması konusunda oldukça şanssızdık."

"Her iki aracımız da ilk on için mücadele edecek doğru bir stratejiye sahipti, ancak kırmızı bayrak yarışımızı tehlikeye attı."

"Hem Zhou hem de Valtteri hata yapmadan sağlam bir yarış çıkardılar, böyle bir pistte damalı bayrağa geldiklerinde iyi bir iş çıkarmışlardı."

"İki puan zorlu hafta sonundan sonra iyi bir geri dönüş oldu. Bahreyn'de sahip olduğumuz hızı nasıl yeniden yakalayacağımızı anlamak için Bakü'den önceki bu küçük arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz." 

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