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Formula 1 / Son dakika

Bratches, Formula 1'deki görevini bırakmaya hazırlanıyor

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Bratches, Formula 1'deki görevini bırakmaya hazırlanıyor
Ekleyen:
, Editör
16 Oca 2020 14:25

Motorsport.com, Liberty Media'nın geride kalan yıllarda Formula 1'in ticari patronluğunu yapan Sean Braches'ın ayrılığıyla ilgili son düzenlemeleri yaptığını ve önümüzdeki hafta görevinden ayrılmasını beklediğini öğrendi.

Eski ESPN yöneticisi Bratches, Liberty'nin 2016'nın Ocak ayında F1'i devralmasıyla birlikte ticari şeflik görevine getirilmişti.

O zamandan beri CEO Chase Carey ve motor sporları şefi Ross Brawn ile birlikte üç kişilik yönetim ekibinin bir parçası olarak görev yapıyordu.

Görevi, sporun ana gelir akışlarını, yani yarış gerçekleştirme ücretlerini, sponsorlukları ve yayın anlaşmalarını arttırmaya odaklanmaktı.

Bratches'ın ailesi Amerika'da yaşarken, kendisi Londra'da yaşıyor ve çoğu yarışlara katılmak zorunda kalıyor. Bu yüzden çok fazla seyahat nedeniyle ailevi sorunlar yaşadığı biliniyordu.

Formula 1 CEO'su Chase Carey, Abu Dhabi GP sonrası verdiği demeçte 2019 Formula 1 sezonunun bitmesinin ardından F1'in Ticari Patronu Sean Bratches'ın geleceğini görüşeceklerini söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Carey, "Sean konusunu görüşüyorum. Bu konunun üzerindeyiz. Henüz bir karar verilmedi. Açıkçası Sean çok farklı bir hayat yaşıyor. Birleşik Devletler'de ailesi var. Kendisi ise Londra'da yaşıyor."

"O, şu ana kadar başardıklarından gerçekten keyif alıyor. Bu deneyimden keyif aldı. Gelecek ve ilerlediğimiz yön konusunda heyecanlı. Şu anda açıkçası nefes almaya vaktimiz yok."

"Bu açıdan bu hafta sonu geçip Londra'ya döndüğümüzde gelecekte ne yapacağımızı konuşacağız. Ancak şu ana kadar bir karar vermedik." demişti.

Bratches'ın ayrılması için tüm düzenlemeler tamamlandı ve Motorsport.com'un kaynakları, Amerikalı şefin gelecek hafta görevini bırakacağını öğrendi.

Şimdilik Bratches'ın yerini kimin alacağı bilinmiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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