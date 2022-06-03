Brandle: "Hamilton'ın araç içerisinde güvene ihtiyacı var"

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Lewis Hamilton, 2007 yılından bu yana sporda yer alıyor ve şimdiye kadar katıldığı her F1 sezonunda en az bir zafer aldı.

Fakat bu yıl, Mercedes istenen seviyede değil ve İngiliz pilot, ilk yedi yarışta sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Mercedes W13, dengeli bir araç değil ve her iki pilot de aracı sürmenin ne kadar zor olduğundan bahsediyorlar. Bu durum, Mercedes'in baskın olduğu önceki yıllara oranla çok farklı bir durum.

Uzun süre Mercedes'in aerodinami departmanında çalışan Brandle, şu anda şampiyona lideri Max Verstappen'in 75 puan gerisinde yer alan Hamilton'ın araçta güvene ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Brandle, Speedweek'e şöyle dedi: "Lewis'in araç içerisinde güvene ihtiyacı var. Bu onun aracı istediği şekilde sürmesi için çok önemli."

"Michael Schumacher gibi değil ve teknik altyapısı yok. Fakat aracı gerçekten çok iyi hissedebiliyor."

Fakat Brandle, bir uyarıda da bulundu: "Şunu söylemek de istiyorum: Hamilton geçen yıl şampiyona liderinin 32 puan gerisine düştü ve pes etmeyip, yine zirve mücadelesine girdi."

Bu yılki tek podyumunu Bahreyn'de alan Hamilton, son beş yarışta podyuma dahi çıkamadı ve arka arkaya beş yarışta podyuma çıkamadığı son sezon 2013'tü.