Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Hamilton: "Umarım Silverstone'da galibiyet için savaşabiliriz" Sonraki / Bottas, güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo ile "mutlu"
Formula 1 Haberler

Brandle: "Hamilton'ın araç içerisinde güvene ihtiyacı var"

Mercedes'te uzun yıllar aerodinami departmanında görev alan Philipp Brandle, Lewis Hamilton hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Brandle: "Hamilton'ın araç içerisinde güvene ihtiyacı var"
Haberi dinle

Lewis Hamilton, 2007 yılından bu yana sporda yer alıyor ve şimdiye kadar katıldığı her F1 sezonunda en az bir zafer aldı.

Fakat bu yıl, Mercedes istenen seviyede değil ve İngiliz pilot, ilk yedi yarışta sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Mercedes W13, dengeli bir araç değil ve her iki pilot de aracı sürmenin ne kadar zor olduğundan bahsediyorlar. Bu durum, Mercedes'in baskın olduğu önceki yıllara oranla çok farklı bir durum.

Uzun süre Mercedes'in aerodinami departmanında çalışan Brandle, şu anda şampiyona lideri Max Verstappen'in 75 puan gerisinde yer alan Hamilton'ın araçta güvene ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Brandle, Speedweek'e şöyle dedi: "Lewis'in araç içerisinde güvene ihtiyacı var. Bu onun aracı istediği şekilde sürmesi için çok önemli."

"Michael Schumacher gibi değil ve teknik altyapısı yok. Fakat aracı gerçekten çok iyi hissedebiliyor."

Fakat Brandle, bir uyarıda da bulundu: "Şunu söylemek de istiyorum: Hamilton geçen yıl şampiyona liderinin 32 puan gerisine düştü ve pes etmeyip, yine zirve mücadelesine girdi."

Bu yılki tek podyumunu Bahreyn'de alan Hamilton, son beş yarışta podyuma dahi çıkamadı ve arka arkaya beş yarışta podyuma çıkamadığı son sezon 2013'tü.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Umarım Silverstone'da galibiyet için savaşabiliriz"
Önceki haber

Hamilton: "Umarım Silverstone'da galibiyet için savaşabiliriz"
Sonraki haber

Bottas, güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo ile "mutlu"

Bottas, güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo ile "mutlu"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Moto3 Barselona: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz ikinci oldu! Barcelona
Moto3

Moto3 Barselona: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz ikinci oldu!

Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti İtalya Rallisi
WRC

Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti

Pirelli, Vettel'in eleştirisine rağmen yağmur lastiğiyle ilgili sorunları asfalta bağlıyor
Formula 1

Pirelli, Vettel'in eleştirisine rağmen yağmur lastiğiyle ilgili sorunları asfalta bağlıyor

Son Haberler

Norris, F1 kariyeri bittikten sonra Le Mans'a girmeyi hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Norris, F1 kariyeri bittikten sonra Le Mans'a girmeyi hedefliyor

Pirelli, Vettel'in eleştirisine rağmen yağmur lastiğiyle ilgili sorunları asfalta bağlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Vettel'in eleştirisine rağmen yağmur lastiğiyle ilgili sorunları asfalta bağlıyor

"Ricciardo'nun McLaren kontratını sadece kendisi erken feshedebilir"
Formula 1 Formula 1

"Ricciardo'nun McLaren kontratını sadece kendisi erken feshedebilir"

Terruzzi: "Sainz, Monako GP'deki rolünü yanlış anladı"
Formula 1 Formula 1

Terruzzi: "Sainz, Monako GP'deki rolünü yanlış anladı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.