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Formula 1

Brändle: "Hamilton, sadece kazanma şansı olduğunda %200'ünü veriyor"

Eski Mercedes mühendisi Philipp Brändle, Hamilton'un sadece bir zafer söz konusu olduğunda '%200'ünü vererek sürmesinin üzücü olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton geçen ay Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde duygusal bir zafer kazanarak 945 gün sonra zafer elde etmiş oldu.

Mercedes pilotu ayrıca George Russell'ın yarış sonrası kontroller sonrasında diskalifiye edilmesinin ardından Belçika Grand Prix'sinde de rekor kırarak 105. galibiyetini elde etti.

Hamilton'ın podyumun en üst basamağına dönüşü, takımın F1'in yer etkisi düzenlemelerine uyum sağlamakta zorlandığı iki sezonun ardından geldi.

Hamilton ile Mercedes'te aerodinamik mühendisi olarak çalışan Brändle, Hamilton'ın yalnızca kazanma şansı olduğunda canlandığına, ancak araç ön tarafta mücadele edemediğinde 'kendini bıraktığına' inanıyor.

Alman yayın organı Motorsport-Total'e şunları söyledi: "Bence onu hem olumlu hem de olumsuz anlamda farklı kılan şey, yarışı kazanma şansı olduğunu bildiğinde %200'ünü kullanabiliyor olması."

"Ancak aracın iyi çalışmadığını, bir şekilde yarışı kazanma şansının olmadığını hissederse maalesef kendini biraz bırakıyor ki bu üzücü."

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

"Eğer en ufak bir şans bile görüyorsa, o zaman her zamanki gibi iyi sürüyor."

Brändle, Hamilton'ın, George Russell ya da Nico Rosberg'in verileri inceleme ve sürücülere sunulan teknolojiden yararlanma yeteneğinden yoksun olduğunu düşünüyor.

Ancak Hamilton'ın bu eksikliği aracı iyi bir şekilde hissetmesiyle telafi ettiğine inanıyor ve bunu yedi kez Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher'e benzetiyor.

"Lewis'i karakterize eden şey, aracı inanılmaz bir şekilde hissetmesi."

"Veriler ve teknoloji açısından belki Nico Rosberg ya da şimdi George Russell gibi diğer sürücüler kadar olgun olmadığını söyleyebilirim."

"Ancak aracı başka hiç kimsenin hissetmediği gibi hissediyor, yani saatte 320 kilometre hızla giderken bir yerde bir vida gevşemiş gibi hissederse, bunu en başından itibaren hissedebilir."

George Russell, Mercedes F1 W15, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrive in Parc Ferme

George Russell, Mercedes F1 W15, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrive in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ayrıca olayları çok iyi değerlendirebiliyor."

"Aynı zamanda bir lastik fısıldayıcısı, lastikleri başka hiç kimsenin hissetmediği kadar iyi hissediyor ve onları olağanüstü bir şekilde yönetebiliyor. Bunun sayısız örneği var, örneğin bunlardan biri birkaç yıl önce Red Bull'un Max ile liderlik ettiği Macaristan'da yaşandı."

"Red Bull tek pit stop yapmaya karar verdi. Mercedes başka bir şey yapmak zorundaydı çünkü aksi takdirde geçemezlerdi."

"Tüm yarış boyunca Verstappen'i gerçekten kovaladı ama sonunda ilk virajda onu geçti. İşte tam da bu noktada klasını bir kez daha gösterdi."

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