Bradley: "Zhou'nun fazla küçümsendiğini düşünüyorum"

Zhou için 2022 sezonu sakin geçse de Çinli pilot, 2023 sezonunda oldukça iyi bir performans gösteriyor.

Lewis Hamilton'ın sürpriz pole pozisyonu, Zhou'nun Macaristan'daki inanılmaz sıralama performansını gölgede bıraktı. Zhou, sıralama turlarında beşinci sırayı elde etmeyi başarmıştı.

Ancak Alfa Romeo pilotu, startta zincirleme bir çarpışmaya sebep oldu ve beş saniye ceza aldı.

Le Mans galibi Richard Bradley, bu olayın Zhou'dan ziyade elektronik bir sorundan kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Bradley, DR Sports ve PlanetF1.com tarafından oluşturulan bir YouTube kanalı olan On Track GP podcast'inin son bölümünde, "Pilot hatası olduğunu sanmıyorum. Bence bu bir elektronik sorunuydu."

"Normalde bu araçlarda anti-stall devreye girdiğinde, direksiyon Noel ağacı gibi yanıp söner ve ekranda kocaman bir uyarı alırsınız ve tüm ışıklar 'Ne halt ediyorsun?' der."

"Gerçekten yapmamanız gereken bir şey olduğunda bunu anlıyorsunuz. Yani, direksiyon size gerçekten uyarı veriyor. Mesela Le Mans'ta bile gece direksiyonun parlaklığını kısıyoruz - ama pedalları geçip aynı anda fren ve gazı kullanırsak, maksimum parlaklığa geçiyor ve her şey yanıp sönüyor."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo

Bradley şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse Zhou'nun fazla küçümsendiğini düşünüyorum. Bence Alfa Romeo sadece orta sınıf bir araç ama son iki yılda Bottas'ı zorladı."

"Ayrıca CV'sine baktığınızda, yarış tarzıyla çok sempatik bir pilot."

"Çok zeki bir pilot ve sempatik bir adam. Potansiyeli var ve bence Cumartesi günü çok çok iyi bir iş çıkardı."

"Evet, startta ona bir şey oldu ve biraz telaşlandı, çünkü bu onun en iyi grid pozisyonuydu ve hepsi gitti, ama bence gelecekte ondan bazı iyi performanslar görebiliriz."

Bradley'e On Track GP podcast'inde motor sporları yayıncısı Rachael Downie katıldı ve Zhou'nun 2024'te F1 gridindeki yerini korumak için yeterince şey yaptığını düşündüğünü belirtti.

Downie, "Katılıyorum. Zhou'yu gerçekten seviyorum."

"Bir Alfa Romeo kullanıyor ve o araçla yapabileceğiniz çok şey var."