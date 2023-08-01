Bradley: "Verstappen Kazanamayacak bir araçla kendisini kanıtlamalı"

Red Bull sürücü son iki sezonda neredeyse rakipsiz hale geldi. Geçen yıl 15 yarış kazanarak rekor kıran Hollandalı pilot, bu yılki 12 yarışın 10'unu kazandı ve yeni bir rekora doğru emin adımlarla gidiyor.

2015 yılında Le Mans 24 Saat'i LMP2 kategorisinde kazanan Bradley, Verstappen'in CV'sinde diğer şampiyonların aksine bir şeyin eksik olduğunu söylüyor; Kötü bir araçta kendini kanıtlamak.

On Track GP podcast'ine konuk olan Bradley, "Bana göre Max, kazanma kapasitesine sahip olmayan bir araçla kendini kanıtlamadı."

"Kazanma potansiyeli olanlardan bahsetmiyorum, gerçekten çok geride olanlardan bahsediyorum."

"Kazanma şansı olmayan bir araçta bulunduğu tek zaman Toro Rosso dönemiydi. O zaman da Carlos Sainz ile takım arkadaşıydı ve tüm bu süreçte araları çok yakındı."

"Daha sonra Red Bull'a geçti ve ilk yarışını hemen kazandı, o araç da rekabetçi bir konumdaydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Fakat büyük isimlere bakarsanız, 1984'te Senna, Toleman ile kazandı, daha sonra Lotus'ta takım arkadaşları podyuma çıkamazken o kazandı. 1993'te McLaren güçlü olmadığında bile yarışlar kazandı. Michael Schumacher'e bakarsanız, takım arkadaşları iyi sonuçlar alamazken, o Benetton ile şampiyon oldu."

"Sonra 1996'da Ferrari ile kazandı, ki takım o sene çok kötüydü. Bir de [Mika] Häkkinen var, McLaren ile şampiyonluk şansı olmadan önce yarış kazanıyordu. [Alain] Prost deseniz, tarihte ilk dörtten başlamadan en çok yarışı kazanan pilottur. Bana göre komplelik sağlayan bu ve Max'in henüz bunu yaptığını düşünmüyorum. Yine de bu Max'in hatası değil."

"Max'in sorunu Red Bull'un yıllardır çok iyi bir araca sahip olması ve henüz bu açıdan hiç test edilmemiş olması. Yani bu Max'i küçümsemek değil, sadece henüz bunun gerçekleşmediğini söylemek." dedi.