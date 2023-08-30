Bradley: "Tsunoda Aston'a, Zhou Williams'a geçebilir!"

Tsunoda, Zhou, Lewis Hamilton, Logan Sargeant ve Daniel Ricciardo'nun 2023'ün sonunda sözleşmeleri sona erecek.

2024 için AlphaTauri bir değişime gidecek ve bunun bir parçası olarak adını değiştirecek. Bu değişikliklerin ardından Tsunoda'nın halen takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

2015 Le Mans LMP2 sınıfı galibi Bradley'e göre Tsunoda, 2026'dan itibaren Honda motorlarıyla güçlendirilecek olan Aston Martin'e geçme yolunda ilerliyor. Honda şu anda Red Bull ve AlphaTauri'ye tedarik sağlıyor ve bu da sürücüleri Tsunoda'ya kapıyı açmaya yardımcı oldu.

Bradley, Tsunoda'nın Aston Martin'e katılması için 2026'ya kadar beklememiz gerekmeyeceğine inanıyor: Tsunoda'nın, en geç 2025'te takım sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu Lance Stroll'un yerini alabileceğini düşünüyor.

Stroll'ün 2023'te şu ana kadar yedi kez podyuma çıkan Alonso'ya ayak uyduramadığı görülüyor. Şu anda Pilotlar Şampiyonası'nda Alonso'nun 168 puanına karşılık Stroll'ün 47 puanı bulunuyor.

On Track GP'ye konuşan Bradley, Tsunoda hakkında, "Bence Aston Martin koltuğu için çok güçlü bir rakip olacak." dedi.

Stroll'ün yerini alıp almayacağı sorusuna Bradley şu yanıtı verdi: "Evet, çünkü unutmayın; Honda artık Aston Martin'in motorlarını tedarik edecek ve o da açıkça bir HRC [Honda Racing Corporation] sürücüsü. Bu yüzden mantıklı geliyor. "Ayrıca görüşmelerin devam ettiğine dair söylentileri duyduk."

"Bence 2024'te olmasa bile 2025'te %100 gerçekleşecek."

Ancak Tsunoda, takımın Sergio Perez'in sözleşmesini uzatmaması halinde 2025 Red Bull koltuğunun boşa çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak AlphaTauri'de kalmayı tercih edebilir.

Bradley, Tsunoda'nın AlphaTauri'de kalmayı seçmesi halinde Red Bull için kendisine bir şans yaratabileceğine inanıyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bradley, "Demek istediğim, [Tsunoda] iyi bir performans gösteriyor, gerçekten iyi gidiyor."

"Tamam, çok iyi bir sonuç elde edemedi ama Zandvoort'ta gerçekten iyi bir iş çıkardı. Son zamanlarda çok iyi gidiyor, Spa'da griddeki en kötü araçta bile çok iyiydi."

"Kendisi için bir şans yaratıyor."

Bradley ayrıca Sargeant'ın Williams'taki zamanının sonuna doğru ilerlediğine inanıyor çünkü Amerikalı pilot çaylak sezonunda hâlâ bir puan alamadı. Deneyimli takım arkadaşı Alex Albon ise son olarak Zandvoort'ta dördüncü sıradan başladığı yarışı sekizinci sırada bitirerek iyi bir performans gösterdi.

Sargeant'ın koltuğuyla Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher ve genç pilot Frederik Vesti ilişkilendirilse de, Bradley Williams'ın Zhou'yu düşünebileceğini iddia ediyor.

Zhou henüz Alfa Romeo ile olan sözleşmesini uzatmadı ve Bradley bunda Çin ekonomisinin kötü gidişatının rol oynadığını öne sürüyor.

Bradley, "Zhou'nun Williams'a gittiğini ve Logan'ın koltuğuna oturduğunu görebiliyorum."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Williams'ın yeni bir yönetime sahip olduğunu biliyoruz, ayrıca tarihsel olarak her zaman biraz dış bütçeye ihtiyaç duyan bir takım oldular."

"Açıkçası şu anda bu konuda birkaç söylenti var: Alfa Audi yönünde ilerliyor, Çin ekonomisi şu anda oldukça zorlanıyor... Şu anda Zhou'nun görüşmelerini engelleyen şeyin bu olduğunu düşünüyorum, çok fazla belirsizlik var."

"Ancak Williams'ın Logan'ı göndermesi halinde Zhou'nun mantıklı bir seçenek olacağını düşünüyorum." dedi.

Hamilton'a gelince, Bradley Britanyalı pilotun Mercedes'te kalacağından %100 emin. Ricciardo'nun ise AlphaTauri'de kalmasını destekliyor.