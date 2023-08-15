Bradley: "Stroll, griddeki en stresli sürücü"

Lance Stroll bu yıl şimdiye kadar sezonun hayal kırıklığı yaratan isimlerinden birisiydi ve ilk 12 yarışta podyuma çıkma başarısı gösteremedi.

Diğer tarafta Fernando Alonso, takımla ilk yılında altı podyum aldı ve neredeyse her hafta sonu Stroll'den daha iyiydi.

İki pilot arasında epey puan farkı olduğu için, Stroll sık sık eleştiri alıyor ve bazıları griddeki varlığını "babasına borçlu olduğunu" söylüyor.

On Track GP Podcast'te konuşan 2015 Le Mans galibi Bradley, Kanadalı pilotun bu yıl takım radyosunda "stresli" bir görüntü çizdiğini belirtti.

Hatta Bradley'e göre Stroll, griddeki en stresli sürücü gibi görünüyor.

PlanetF1'e göre Bradley şöyle konuştu: "Sezonun başlangıcı epey zordu çünkü çünkü sezon öncesinde sakatlanmıştı, bisikletinden düştüğü için ilk birkaç yarışı kaçırıp kaçırmayacağı bile net değildi."

"Şimdiye kadarki performansından 10 üzerinden 3 veya 4 puan verebilirim ancak sakatlık ve iyileşme sürecini de hesaba kattığınızda bu sağlıklı bir puanlama olmaz."

"Onu takım radyosunda dinlediğinizde, sesi kesinlikle stresli geliyor. Hatta griddeki en stresli sürücü gibi geliyor... Belki de bu sadece onun kişiliğiyle ilgilidir, bilmiyorum."

"Stroll'e baktığınızda herkes sürekli 'tamam, babası sayesinde orada' gibi yakıştırmalar yapılıyor ve bunlar belli bir noktaya kadar doğru olabilir ama yine de bu çocuk Formula 1'e girerken çok şey kazandı."

"Yani yine iyi bir sürücü fakat Alonso'nun seviyesi gerçekten olağanüstü."

Stroll'ün bu yılki en iyi sonucu dördüncülüktü.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images