Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim"
Le Mans sınıfı galibi Richard Bradley, Logan Sargeant'ın kendini geliştirdiğine dair değerlendirmesini desteklese de, Amerikalı çaylağın Formula 1'de kalmak için 'umut' vermiyor.
Sargeant'ın Williams'a katılması Formula 1'in 2015'te Alexander Rossi'den bu yana ilk ABD'li pilotuna sahip olduğu anlamına geliyordu.
Ancak şu ana kadar Sargeant, Grove takımında iz bırakmakta zorlanıyor.
Floridalı pilot sıralama turlarında takım arkadaşı Alex Albon'a henüz üstünlük sağlayamazken, yarışlarda da henüz puan alamaması ve Albon'un 11 puana sahip olması endişe verici bir durum.
Sargeant geçtiğimiz günlerde sezonunun şu ana kadar inişler ve çıkışlardan ibaret olduğunu kabul etti, ancak ulaşmak istediği seviyeye doğru ilerleme kaydettiğine inanıyor.
2015'te Le Mans'ta LMP2 sınıfında bir galibiyet elde eden Bradley de bu değerlendirmeye katılıyor ancak Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher'in Sargeant'ın koltuğuyla yakından ilgilenmesi nedeniyle bunun yeterli olacağına inanmıyor.
Bradley, On Track GP podcast'inde Sargeant için, "Henüz umut verecek bir şey görmedim."
"Ancak bu dik bir öğrenme eğrisi ve o gelişiyor, bu yüzden bunun devam edip etmeyeceğini göreceğiz." dedi.
Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
Bradley, Sargeant'ın Formula 1'e hak ederek geldiğini vurgulayarak, kartingde üretken bir kazanan olan ve geçen sezon Formula 2'de iki zafer elde ederek sıralamada dördüncü yükselen Sargeant'ı 'olağanüstü bir yetenek' olarak nitelendirdi.
Bu noktada Bradley, Sargeant'ın aleyhine işleyen bir diğer önemli faktör olarak Albon'un etkileyici formunu da vurguladı.
Bradley sözlerine şöyle devam etti: "Geriye dönüp kariyerine baktığınızda Logan'ın olağanüstü bir yetenek olduğunu görürsünüz."
"Formula 1'deki her tür pilotla ilgili şakalar yapıyoruz. Tamam, geçmişte çok şüpheli olanlar vardı, ancak şu anki grubun hepsi belirli bir seviyede bir şeyler kazandı ve seviye o kadar yüksek."
"Evet, zorlanıyor çünkü bence Alex şu anda olağanüstü bir iş çıkarıyor."
"Bazı harika sürüşlerine baktığınızda Alex, - Kanada ilk akla gelenlerden biri - Logan'ı her zaman geride bırakıyor."
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