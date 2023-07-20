Bradley: "Ricciardo, Red Bull için en uygun ikinci pilot"

Formula 2 ve Formula E gibi serilerde şampiyonluğa ulaştıktan sonra uzun süredir aradığı fırsatı yakalayan ve AlphaTauri ile F1'e giriş yapan De Vries'in macerası sadece on yarış sürdü.

Hiçbir şekilde takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın seviyesini yakalayamayan De Vries, yerini yakından tanıdığımız bir isme bıraktı: Daniel Ricciardo.

Ricciardo'nun geri dönüşü, son haftalarda epey zorlanan Sergio Perez'e karşı göz dağı olarak görülmekte, bu şekilde düşünen bir diğer isim de Richard Bradley.

On Track GP podcast'ine konuşan Bradley, "Garip, değil mi? Kendisinin videolarını izlerseniz, 10 yıl önceki gibi hissettiğini, evine döndüğünü söylüyor."

"Olaya bu şekilde bakabilirsiniz ama bence burada daha büyük bir şey oluyor. En basitinden, Daniel Ricciardo [AlphaTauri'ye] kendini kanıtlamak zorunda kalarak gelmedi."

"Benim teorim şu: Red Bull'un rüzgar tüneli cezasından etkileneceği aşikar, şu anki kadar baskın bir araca sahip olamayabilirler."

"Dolayısıyla takım bir noktada Max [Verstappen] ile benzer seviyede olabilecek ve Sergio Perez gibi form düşüklüğü yaşamayacak birine ihtiyaç duyabilir."

"Max'in şu ana kadar istikrarlı şekilde kendisine yakın performans gösterebilen tek takım arkadaşı Ricciardo oldu."

"Belki de Red Bull, 'tamam, Daniel'i yarıştıralım, nasıl olduğunu görelim, kendini kanıtlarsa Max için uygun bir ikinci pilot bulmuş olabiliriz' diye düşünüyor olabilir." dedi.

Daniel Ricciardo on the Red Bull pit wall Fotoğraf: Mark Sutton

De Vries'e gelince, Bradley onun Yuki Tsunoda'nın seviyesine yaklaştığına inanıyor.

Bradley, "Nyck sezon başında zorlandı, F1 kariyerine başlarken bu çok normal."

"Kendisi daha önce Melbourne'e, Cidde'ye, Miami'ye hiç gitmemişti, Yuki ise önceki yıllardan tecrübe sahibiydi."

"Avrupa yarışları başladığından beri Nyck'in formunda kesinlikle bir yükseliş vardı ve sürekli gelişiyordu. Tamam, hala Tsunoda'nın seviyesinde değildi ama bence o seviyeye yaklaşıyordu."

"AlphaTauri'nin bu yıl griddeki en kötü araç olduğuna şüphe yok, ki bu geçmişte de böyleydi."

"Ancak birkaç yıl geriye gidip George Russell'ın Williams'ta olduğu ve Williams'ın en kötü araç olduğu zamanlara bakarsak, George'a yeterince zaman tanıdılar ve şu an kendisi bir süperstar."

"Yuki de bu yolda ilerliyor gibi." dedi.