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Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"

Le Mans galibi Richard Bradley, Red Bull'un RB19 aracını gelecek sezon için AlphaTauri'ye vermenin yasal bir yolunu bulmasının ihtimal dışı olmadığına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

2024 itibariyle Ferrari'nin eski yarış direktörü Laurent Mekies'in emekli olan Franz Tost'tan takım direktörlüğünü devralacağı ve Peter Bayer'in de CEO olarak göreve başlayacağı biliniyor. Ayrıca AlphaTauri'nin adı da değiştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde AlphaTauri'nin, gelecek sezon için mevcut RB19'u kullanacağı söylentileri ortaya atıldı.

Takımların araçları bir sonraki sezonda kullanmak bir yana, rakip bir aracı kopyalamalarına bile izin verilmediği düşünüldüğünde bu tür söylentiler çılgınca görünüyor. 

2015'te Le Mans'ta LMP2 sınıfını kazanan Bradley, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sadece FIA'nın bileceğini açıkça belirtirken, Red Bull'un her iki takıma da sahip olması ve finanse etmesi sebebiyle AlphaTauri'nin veya bir sonraki kimlikleri olarak tanıtılan 'Hugo Boss Bulls Racing'in RB19'u devralabileceğini öne sürdü.

AlphaTauri Hugo Boss rendering

AlphaTauri Hugo Boss rendering

Fotoğraf: Uncredited

On Track GP podcast'inde Bradley, "Dürüst olmak gerekirse, gelecek yıl düzenlemeler oldukça durağan kalacak. Yani bu yılla büyük bir fark olmayacak."

"Yani bu yılın Red Bull aracı gelecek yıl da çok ama çok rekabetçi olacak."

"Lisanslama nasıl işliyor bilmiyorum ve bu sadece FIA'nın bileceği bir şey. Ancak orada bir boşluk olabilir, bu sayede AlphaTauri'ye aracı verebilirler çünkü kelimenin tam anlamıyla takımın sahibi ve finansörü onlar."

"O zaman bunun aslında kendi kaynaklarından geldiğini ve taklitçi bir şey olmadığını iddia edebilirler. Çünkü taklitçilik, birisinin çok sayıda fotoğraf çekip doğrudan kopyasını yapması anlamına gelir."

"Eğer gelecek yıl Red Bull'u alırlarsa, ciddi anlamda rekabetçi olacaklar; buna hiç şüphe yok."

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