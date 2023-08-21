Bradley: "Perez'in Red Bull'u göndermesi için hiçbir sebep yok"
Le Mans galibi Richard Bradley'e göre Red Bull Racing, Sergio Pérez'i takımda tutmak için yeterli neden sahip.
Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, bu yıl şimdiye kadar büyük inişler ve çıkışlar yaşadı fakat şu anda ipleri yeniden eline almış gibi görünüyor.
Sezon başında şampiyonluk için yarışacağı söylenen fakat sonrasında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Perez, son yarışlarda yeniden Max Verstappen'in ardına gelmeyi başardı.
Meksikalı pilotun performansının yeterli olmadığı yönünde çeşitli yorumlar var fakat şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Bu da bir bakıma Red Bull'un istediği şey olabilir.
Eski Le Mans galibi Richard Bradley'e göre Pérez, Verstappen'in seviyesine çıkamasa bile takımın onun yerine yeni bir isim ataması için hiçbir sebep yok.
Özellikle Meksikalı pilotun şampiyonada ikinci sırada olması, Bradley'in görüşünü destekliyor.
Bradley, "Helmut Marko haklı. Sergio hâlâ şampiyonada ikinci olmak için mücadele ediyor ve Verstappen ile iyi anlaşıyor gibi görünüyor."
"Son zamanlarda Red Bull'un en büyük pazarının Orta ve Güney Amerika'da olduğunu vurgulayan veriler gördüm. Sence bu neden olabilir?'
"Şu anda Pérez'in yerine başka bir isim getirmeleri için hiçbir sebep yok."
"Ancak Formula 1'de yer almak isteyen birçok yeni yetenek görüyorum, bu yüzden gridde yeterli yerin olmadığı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.
Sezonun ilk yarısında en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Sezonun ilk yarısında en çok Perez günün pilotu seçilmiş Sezonun ilk yarısında en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"
Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici" Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"
Verstappen ve Perez arasındaki 'büyük fark' Leclerc'i şaşırtmış
Verstappen ve Perez arasındaki 'büyük fark' Leclerc'i şaşırtmış Verstappen ve Perez arasındaki 'büyük fark' Leclerc'i şaşırtmış
Son Haberler
"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"
"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir" "Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"
Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"
Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"
Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"
Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil" Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"
McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor
McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar