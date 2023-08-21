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Bradley: "Perez'in Red Bull'u göndermesi için hiçbir sebep yok"

Le Mans galibi Richard Bradley'e göre Red Bull Racing, Sergio Pérez'i takımda tutmak için yeterli neden sahip.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, bu yıl şimdiye kadar büyük inişler ve çıkışlar yaşadı fakat şu anda ipleri yeniden eline almış gibi görünüyor.

Sezon başında şampiyonluk için yarışacağı söylenen fakat sonrasında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Perez, son yarışlarda yeniden Max Verstappen'in ardına gelmeyi başardı.

Meksikalı pilotun performansının yeterli olmadığı yönünde çeşitli yorumlar var fakat şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Bu da bir bakıma Red Bull'un istediği şey olabilir.

Eski Le Mans galibi Richard Bradley'e göre Pérez, Verstappen'in seviyesine çıkamasa bile takımın onun yerine yeni bir isim ataması için hiçbir sebep yok.

Özellikle Meksikalı pilotun şampiyonada ikinci sırada olması, Bradley'in görüşünü destekliyor.

Bradley, "Helmut Marko haklı. Sergio hâlâ şampiyonada ikinci olmak için mücadele ediyor ve Verstappen ile iyi anlaşıyor gibi görünüyor."

"Son zamanlarda Red Bull'un en büyük pazarının Orta ve Güney Amerika'da olduğunu vurgulayan veriler gördüm. Sence bu neden olabilir?'

"Şu anda Pérez'in yerine başka bir isim getirmeleri için hiçbir sebep yok."

"Ancak Formula 1'de yer almak isteyen birçok yeni yetenek görüyorum, bu yüzden gridde yeterli yerin olmadığı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

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