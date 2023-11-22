Bradley: "Perez'in Las Vegas'ta yaptığı hatayı ben 13 yaşımda yapmıştım"
Le Mans galibi Richard Bradley, Sergio Perez'in Las Vegas Grand Prix'sinin son turunda Charles Leclerc'e karşı savunma yapmamasının 13 yaşındaki bir yarışçının bile utanacağı bir şey olduğunu söylüyor.
Perez, Eylül ayında Vegas'ta düzenlenen İtalya GP'sinden bu yana ilk podyumunu elde etti.
Meksikalı pilot son turda Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada yer aldı ancak yarışın son frenleme bölgesinde Leclerc'in Ferrari'sine karşı savunma yapamadı.
DR Sports ve PlanetF1.com işbirliğiyle hazırlanan On Track GP podcast'inin son yayınına katılan Bradley, Perez'in yarış tekniği karşısında öfkelendi.
Bradley, "Ben karting yaparken, babam tüm yarışlarımı kamerayla kaydederdi, böylece onları tekrar izleyebilirdik."
"13 yaşındayken gerçekten aptalca davrandığım ve sonrasında hata yaptığımı anladığım bir yarış vardı. Son turda liderken Perez'e çok benzer bir şekilde savunma yapmadım ve beş araç beni geçti."
Fotoğraf: Erik Junius
Sergio Perez, Red Bull Racing
"Bu, Perez'in yapamadığı savunmayla neredeyse aynıydı. Bırakın Formula 1'de olmayı, 13 yaşındayken bile böyle şeyler olmamalı."
"Neden içeriye geçemedi ki? Bu Max'in Leclerc'i geçerken yaptığına çok benziyor. Max, Leclerc'i içeriden solladı ve Leclerc'in kendisine yer açtığını düşündü."
"Leclerc daha sonra onu dışarıdan frenlemeye çalıştı, bu yüzden Max freni bıraktı ve Leclerc'i virajı dönemeyeceği bir pozisyona soktu. Böylece Leclerc, Max'in geçmesine izin vermek zorunda kaldı."
"Checo, aracını iç tarafa konumlandırmalı ve Leclerc onu geçmeye çalışırken frenleri serbest bırakmalıydı; böylece onun biraz önünde olurdu. Neden içeriye doğru hareket bile etmediği hakkında en ufak bir fikrim yok."
"Savunmada her zaman bir numaralı kuralı bilirsiniz: İçeride kalmak. Dokuz yaşındayken yarış hakkında öğrendiğiniz ilk şey budur."
"Bu hatanın üzerine şampiyonada ikinciliği garantilediği için şanslı."
"Eğer ikinciliği elde edemeseydi, bence bu bardağı taşıran son damla olurdu." dedi.
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