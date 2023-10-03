Bradley: "Norris, pilot pazarının kilit ismi olacak"

Norris, McLaren’de geçirdikleri iki sezonda Daniel Ricciardo’yu mağlup ederek yeteneklerini ortaya koymuş olsa da, Avustralyalı pilotun McLaren’a uyum sağlamakta yaşadığı sıkıntılar her zaman bir soru işareti doğurmuştu.

Ancak bu yıl Norris’in gelecekte Formula 1 Dünya Şampiyonu olup olamayacağına dair tüm sorular, Max Verstappen’in ardında 4 kez ikincilik almasıyla son buldu.

Sergio Perez, Red Bull koltuğunda oturmasında rağmen bu ikincilik sayısını geçemedi.

Bu durum Red Bull’un, Verstappen’in bir sonraki takım arkadaşı olarak Norris’in kapısını çalabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Ancak Norris’in McLaren ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşmesi olduğu için bu olayın gerçekleşmesi pek olası gözükmüyor.

Woking merkezli takım, Norris’i uzun süre takımda tutmak istiyor. Takım patronu Andrea Stella: “Norris ile görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmelerin olumlu geçtiğini" zaten söyledi.

Ancak Norris’in Grand Prix kazanabilecek ve Dünya şampiyonluğu için mücadele edebilecek bir pilot olarak göstermesinin ardından en az iki rakip takımın kendisiyle ilgilendiği biliniyor. Son karar Norris’te olacak gibi gözüküyor.

Zak Brown, Lando Norris ve Andrea Stella McLaren Teknoloji Merkezi'ndeki yeni rüzgar tünelinde Fotoğraf: McLaren

Bradley, Norris'in 2026 için pilot pazarının kilit isimlerinden birisi olacağı görüşünde.

On Track GP podcastinde konuşan Bradley, “Lando’nun pilot pazarında önemli bir yeri olacak. Red Bull onunla ilgileniyor.” dedi.

Le Mans'ın LMP2 sınıfında zafere ulaşan Bradley, Norris’in kariyerini Charles Leclerc ve George Russell’dan daha fazla dünya şampiyonluğu ile noktalayacağını düşünüyor.

Leclerc’in kariyerini Ferrari’de geçireceğini ve Russell’ın da duygusal olabileceğini düşündüğünü açıklayan Bradley, Norris’in doğru takımda birden fazla şampiyonluk kazanabileceğini düşünüyor.

Üçünden hangisinin daha fazla şampiyonluğa ulaşacağı sorulduğunda “Lando” cevabını verdi ve şöyle devam etti: "Charles’ın uzun süre Ferrari için yarışacağını düşünüyorum."

“Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz ama bu markaya borçlu olduğunu ya da borçlu olmasa da bağlı olduğunu hissediyorum.”

“Lando’ya baktığımızda şampiyon olabilecek yetenekte. Sessizce devam ediyor ve onun hakkında daha az drama olacağına inanıyorum."

“George’a gelirsek her zaman işine biraz duygu kattığını ve bunun işini etkilediğini düşünüyorum. Sanırım bunu kariyeri boyunca birkaç kez gördük. Çok fazla değil ama zaten küçük ayrıntılardan bahsediyoruz.”

“Bana kalırsa Lando daha sakin görünüyor ve işini askeri hassasiyetle yapıyor.”

Çeviri: Burak Yasul